Heger: Súčasná vláda viacerými krokmi dokazuje, že stojí na strane Rómov

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasná vláda viacerými krokmi dokazuje, že stojí na strane Rómov. Váži si ich prínos pre spoločnosť, no zároveň vníma aj ich nevyužitý potenciál. Vyhlásil to premiér Eduard Heger OĽaNO ) pri príležitosti 8. apríla, ktorý patrí každoročne Medzinárodnému dňu Rómov Podľa premiéra sa počas minulých rokov vypísalo veľké množstvo programov, ako integrovať rómske segregované komunity do väčšinovej spoločnosti. Krajina však zaostáva v ich realizácii. V tlačovej správe o tom informoval Matúš Mandrák z Mediálneho tímu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).„Musíme bojovať proti rasizmu a diskriminácii, ktoré vytláčajú Rómov z trhu práce na okraj spoločnosti. Musíme zapájať Rómov do riešenia ich vlastných problémov vrátane zabezpečovania si adekvátneho bývania," dodal premiér.Poslanec a podpredseda ľudskoprávneho výboru parlamentu Peter Pollák ml. (OĽaNO) avizoval, že v dohľadnom čase predstaví finálne znenie zákona o predprimárnom vzdelávaní pre deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Máme na stole rozpracovaný návrh, vďaka ktorému budeme môcť od útleho veku budovať nové generácie Rómov. Cieľom je predložiť tento zákon do parlamentu a schváliť ho ešte v prvej polovici tohto roka," povedal Pollák ml.