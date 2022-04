Aké dopady bude mať vojna na Ukrajine na slovenskú ekonomiku? Analytici zverejnili prvé prognózy

Počítať treba aj s ďalšími problémami

Väčšie dopady vojny budú o rok

S najväčšou infláciou ráta VÚB

8.4.2022 - Slovenská ekonomika v tomto roku pre vojnu na Ukrajine porastie pomalšie a inflácia v nej rýchlejšie, ako sa predpokladalo pred niekoľkými týždňami či mesiacmi. O koľko síce nikto s určitosťou nevie, avšak prvé prognózy od začiatku vojny zverejnilo tak ministerstvo financií Národná banka Slovenska , ako aj komerčné banky.Zo zmien ich prognóz voči decembru minulého roka, ktorých väčšina ide na vrub práve vojny, vyplýva, že rast HDP by sa mal spomaliť o 1,4 až 3,5 % a inflácia naopak zrýchliť o 1,5 až 3,8 %.„Hospodársky rast by sa tak mal tento rok spomaliť niekde k dvom percentám,“ konštatujú analytici VÚB banky. Okrem kanála priamej obchodnej výmeny z Ruskom, Ukrajinou a Bieloruskom, ktorý bude výrazne poškodený, ako aj nepriameho vplyvu drahších komodít, treba podľa nich počítať aj s ďalším vyostrením problémov dodávateľských reťazcov, či nákladmi na pomoc utečencom.„Rezort financií je vo svojich prognózach relatívne optimistický, najmä čo sa týka budúceho roka, čo zhodnotilo aj niekoľko členov Výboru pre makroekonomické prognózy,“ uvádza analýza VÚB banky Národná banka Slovenska vidí zaujímavo väčšie dopady vojny skôr v roku 2023, aj keď v prípade inflácie je to podľa analytikov vysvetliteľné.Regulované ceny energií pre domácnosti sa totiž zvyšujú vždy k januáru podľa vývoja trhových cien komodít zhruba rok a pol pred týmto dátumom. Preto ak vláda na regulačnom vzorci nič nezmení, môže rast cien v budúcom roku dokonca presiahnuť ten v tomto roku.V marcovej prognóze rezort financií odhaduje, že v tomto roku slovenská ekonomika porastie o 2,1 %, národná banka počíta s rastom o 2,2 %, pričom s týmto číslom počíta aj priemer bankových analytikov. Analytici VÚB banky odhadujú rast ekonomika na úrovni 1,8 %.Inflácia by mala v tomto roku podľa rezortu financií dosiahnuť 8,5 %, podľa centrálnej banky 7,7 % a priemer bánk to vidí na 8,5 %. Analytici VÚB banky vidia zatiaľ infláciu na úrovni 8,9 %.