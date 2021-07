Heger súhlasí s návrhom, aby sa s pápežom Františkom stretli iba plne zaočkované osoby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) súhlasí s návrhom umožniť stretnutie s pápežom Františkom iba plne zaočkovaným osobám. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková Podľa premiéra je to totiž jediné možné riešenie, ako predísť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu a zároveň umožniť občanom Slovenska zúčastniť sa „na takomto mimoriadnom hromadnom podujatí". Heger tiež ozrejmil, že toto opatrenie dostalo plnú podporu aj na koaličnej rade, ktorá sa konala v pondelok 19. júla. Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok informoval, že podmienkou návštevy svätých omší, ktoré bude v septembri na Slovensku celebrovať pápež František, bude plná zaočkovanosť účastníkov. Minister zároveň doplnil, že podujatia majú byť organizované s kapacitou vysoko na rámec aktuálne platných epidemických opatrení.Hlava katolíckej cirkvi pápež František začiatkom júla potvrdil, že v septembri oficiálne navštívi Slovensko. Návšteva by mala trvať od 12. do 15. septembra 2021.