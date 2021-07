Johnson nechcel na jeseň v Británii zaviesť lockdown, lebo zomierali najmä starí ľudia, uviedol exporadca

Dlhý anglický lockdown

Kontroverzné rozhodnutie

Najrýchlejšie očkovanie v Európe

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson sa zdráhal zaviesť na jeseň lockdown , pretože si myslel, že na ochorenie COVID-19 zomierajú v podstate len ľudia nad 80 rokov.V rozhovore pre BBC to povedal jeho bývalý poradca Dominic Cummings. Predseda britskej vlády podľa neho chcel radšej nechať COVID-19 „zaplaviť krajinu“, ako zničiť jej ekonomiku, a tiež mu vraj napísal, že už neverí Národnej zdravotnej službe (NHS) , že je zahltená.Johnson 31. októbra vyhlásil štvortýždňový lockdown pre Anglicko, ktorý sa začal 5. novembra. Jeho cieľom bolo podľa premiéra ochrániť NHS, keďže dáta naznačovali, že bez tvrdého zákroku bude v Británii vysoký nárast úmrtí, ktorý by mohol dosiahnuť aj niekoľko tisíc denne.Podľa správ v aplikácii WhatsApp z 15. októbra, ktoré mala BBC možnosť vidieť, Johnson síce napísal, že ním „mierne otriasli niektoré dáta o úmrtiach“ na COVID-19, ale zároveň uviedol, že priemerný vek zomierajúcich je okolo 81 - 85 rokov a údaje ukazujú, že „nepôjdeme do celoštátneho lockdownu“.Rozhovor Cummingsa, ktorý na Downing Street skončil v novembri, s Laurou Kuenssberg sa dotkol viacerých tém, okrem iného aj jeho kontroverzného rozhodnutia odviezť rodinu do grófstva Durham po začiatku prvého lockdownu.Tiež počas neho povedal, že vlani začiatkom pandémie chcel premiér pokračovať v pravidelných osobných stretnutiach s kráľovnou Alžbetou II. , ale on ho varoval, že ak tak urobí, panovníčka môže zomrieť, ak sa nakazí koronavírusom. Toto tvrdenie Downing Street aj Buckinghamský palác odmietli komentovať.Novinárka v rozhovore Cummingsa opakovane vyzývala, aby podložil svoje tvrdenia. On vraví, že mnoho jeho tvrdení potvrdí verejné vyšetrovanie.Hovorca úradu premiéra v reakcii na rozhovor uviedol, že Johnson „prijal opatrenia potrebné na ochranu životov a živobytia, ktoré sa riadia najlepšími vedeckými radami“.„Vláda, ktorú vedie, zabezpečila najrýchlejšie zavedenie očkovania v Európe, zachránila milióny pracovných miest prostredníctvom schémy nútených dovoleniek a zabránila zahlteniu NHS tromi celoštátnymi lockdownami,“ vyjadril sa tiež hovorca.