Heger telefonoval s prezidentom Zelenským, podporil suverenitu a nezávislosť Ukrajiny

Má záujem o skorú návštevu

Diskutovali aj o letisku v Užhorode

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) vyjadril podporu Ukrajine počas rozhovoru s prezidentom Volodymyrom Zelenským , s ktorým telefonoval v stredu 22. apríla. Prediskutovali spolu výzvy, ktorým Ukrajina čelí, zároveň aj bilaterálne vzťahy so Slovenskou republikou.Heger v tejto súvislosti avizoval záujem o skorú návštevu Ukrajiny s cieľom potvrdiť vzájomné blízke putá. V tlačovej správe o tom informoval Úrad vlády SR Slovenská republika, ako Heger dodal, opätovne vyjadrila podporu suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny, pričom zásahy do nej vníma ako vážne porušenie medzinárodného práva. Premiér potvrdil, že slovenská vláda bude naďalej podporovať európsku perspektívu Ukrajiny s tým, že je potrebné, aby pokračovala v reformnom úsilí.Počas telefonátu diskutovali lídri krajín aj o situácii na medzinárodnom letisku v Užhorode. V septembri minulého roka počas oficiálnej návštevy ukrajinského prezidenta minister dopravy SR Sme rodina ) a ukrajinský minister infraštruktúry Vladyslav Krykliy podpísali dohodu o stanovení podmienok využívania časti vzdušného priestoru SR na letisku.Na jeho eventuálnom otvorení pre verejnosť by ukrajinský prezident chcel privítať aj slovenského premiéra. Heger pozval Zelenského na bezpečnostné fórum Globsec