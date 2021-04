Rusko dostalo od českého ministra zahraničia ultimátum, Moskva to považuje za neprijateľné

Rusi vyzvali na upustenie ultimáta

Na postupe sa zhodol s Babišom i Zemanom

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister zahraničia Jakub Kulhánek požaduje od Ruska umožnenie návratu českých diplomatov a pracovníkov veľvyslanectva v Moskve. Stať by sa tak malo do štvrtka 12:00, inak rozhodne o znížení stavu pracovníkov ruského veľvyslanectva v Česku, ktorý by sa mal vyrovnať so stavom českej ambasády v Rusku.Nový šéf českej diplomacie to oznámil v stredu večer po stretnutí s ruským veľvyslancom Alexandrom Zmejevskym, ktorému predniesol protest proti nedávnemu postupu Ruska, informuje spravodajský portál TN.cz.Na české ultimátum briskne zareagovalo ruské ministerstvo zahraničia. Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová vyzvala na upustenie od ultimáta a uviedla, že takýto tón komunikácie s Ruskom je neprijateľný. Vo štvrtok si zase ruské ministerstvo zahraničia predvolalo českého veľvyslanca.Na postupe Česka sa minister zhodol s premiérom Andrejom Babišo m aj prezidentom Milošom Zemanom . Jeho krok ocenila aj časť opozície. Kulhánek sa ešte pred stretnutím s veľvyslancom rozprával s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom , ktorému poďakoval za podporu v náročných časoch.Diplomatická potýčka medzi Českom a Ruskom vypukla po zverejnení informácií o tom, že na výbuchoch v muničných skladoch vo Vrběticiach v roku 2014 sa podieľali ruskí tajní agenti. Česko v tejto súvislosti vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády. Moskva reagovala vyhostením 20 českých diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva, čím ho v podstate paralyzovala, vysvetľuje TN.cz.