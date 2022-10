Heger tvrdí, že jeho vláda pracuje a odsudzuje zneužívanie predčasných volieb ako záchranné koleso pre opozíciu

Kritika Fica a Pellegriniho

Vláda pracuje a prijíma rozhodnutia

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) odsudzuje zneužívanie predčasných volieb ako „záchranné koleso pre zločincov“. Vyjadril sa tak na sociálnej sieti a dodal, že opozícia sa nevie dočkať momentu, keď sa opäť dostanú do vlády.„Ak si niekto myslí, že riešia energetickú krízu, infláciu, a to, ako ich zvládnuť, musí byť sklamaný," doplnil.Podľa premiéra sa opozícia taktiež nevie dočkať momentu, „keď obsadia orgány spravodlivosti. Nie preto, aby upevňovali hodnoty právneho štátu, ale aby ich definitívne zruinovali".Heger tvrdí, že predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini mali viac ako desať rokov, aby posunuli Slovensko dopredu.„Mohli zvyšovať platy zdravotníkom, učiteľom, zamestnancom štátu, zvyšovať dôchodky, rodinné prídavky, stavať nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, škôlky. Neurobili nič," uviedol premiér. Zároveň si myslí, že záujem opozície o predčasné voľby je neúprimný voči občanom. „Nikomu z nich nejde o ľudí, ale o ich vlastný osoh a slobodu," dodal.Premiér ďalej uviedol, že súčasná vláda urobila pre občanov za dva roky viac ako opozícia počas ich celého obdobia vládnutia. „Recept je jednoduchý. Ochota pomôcť krajine a nekradnúť. Štátne peniaze nemiznú v tendroch, v zlatých tehlách či hodinkách," napísal.Doplnil, že predčasné voľby sú poslednou možnosťou, keď už nefungujú ústavné inštitúcie. „Naša vláda však pracuje. Na rokovaniach prijímame rozhodnutia, pre ktoré získavame aj podporu poslancov," tvrdí premiér.Podľa Hegera by bolo nezodpovedné uvrhnúť krajinu do „kolotoča" predčasných volieb počas energetickej krízy . „Úlohou politikov na najbližšie mesiace je previesť krajinu a občanov ťažkým obdobím. Nie je čas na kampane," napísal predseda vlády.Ako politický tlak na vyhlásenie predčasných volieb vníma premiér blokovanie schôdzí Národnej rady (NR) SR . „Opoziční poslanci veľmi dobre vedia, že bežných ľudí čakajú náročné chvíle, ak im nepodáme ruku. Sú to práve oni, ktorí potrebujú podporu v NR SR a vy sa im otáčate chrbtom,“ uviedol a dodal, že sa otáčajú chrbtom občanom skrz vidinu vlastného prospechu.„Verím, že na najbližšej schôdzi si uvedomíte svoju zodpovednosť voči nim," oslovil Heger opozíciu.