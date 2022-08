Heger verí v dosiahnutie dohody v roztrieštenej koalícii. Nezabúdajme na sľuby voličom, prízvukoval kolegom pred stretnutím

Fungovanie vládneho "štvorlístka"

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko je malá krajina s veľkými výzvami, ktoré je možné zdolať len spoluprácou demokratických strán, ktoré politickú prácu berú ako službu občanom a po voľbách v roku 2020 vytvorili vládnu koalíciu. Vo vyhlásení k piatkovému plánovanému stretnutiu koaličných subjektov to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Ako ďalej povedal, je presvedčený, že ak na stretnutie strany prídu s ochotou spolupracovať v záujme Slovenska, koalícia bude na dobrej ceste vyriešiť svoje vnútorné problémy. Riešením podľa premiéra môžu byť jasnejšie a transparentnejšie pravidlá fungovania.„Čelíme dnes mimoriadnym udalostiam – očista spoločnosti, vojna na Ukrajine, enormný rast cien energií i prítomnosť pandémie, ktorá nie a nie doznieť. Preto očakávam od kolegov, že na toto stretnutie prídu so silným presvedčením, že Slovensko dnes potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa opiera o fungujúcu parlamentnú väčšinu," zdôraznil Heger.Zároveň doplnil, že chce veriť, že bude splnená aj druhá podmienka na vyriešenie tejto krízy – a to, že sa koaličné subjekty budú rešpektovať a počúvať.„Je to naša povinnosť voči voličom, ktorí nám dali mandát vládnuť štyri roky a posunúť Slovensko dopredu. Vychádzam aj z toho, že sme sa v drvivej väčšine prípadov vždy dohodli a máme za sebou aj výsledky," dodal predseda vlády.Koaličné stretnutie, ktoré zvolalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pod názvom Zodpovedne za Slovensko, sa uskutoční o 13:00 v hoteli Bôrik. Účasť prisľúbili všetky koaličné strany.