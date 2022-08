Prezidentka Čaputová si uctila pamiatku kardinála Tomka. Je to obrovská strata, bola to veľká osobnosť, skonštatovala (foto)

Veľká duchovná osobnosť

Z kardinála sršala ľudskosť

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v piatok krátko po 11.00 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uctila pamiatku zosnulého kardinála Jozefa Tomka.Po príchode na pietne miesto priniesla kyticu kvetov, ktoré položila na rakvu zosnulého kardinála a následne sa podpísala do kondolenčnej listiny.Zosnulý kardinál Jozef Tomko bol podľa hlavy štátu veľká duchovná osobnosť, ktorá veľa urobila pre univerzálnu cirkev, ale aj človek, ktorý sa vždy veľmi živo zaujímal o súčasnosť i budúcnosť Slovenska.Prezidentka si zaspomínala aj na to, ako sa s ním stretla pred necelými dvomi rokmi vo Vatikáne v jeho byte, kde sa rozprávali najmä o Slovensku, ale potešil sa aj debate o jeho obľúbenom športe – futbale.„Bol to skvelý diplomat a človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a Slovensku bude chýbať. Je to pre nás veľká strata,“ uviedla Zuzana Čaputová na krátkom brífingu pred košickým Dómom sv. Alžbety.Prezidentka tiež vyjadrila úprimnú sústrasť nielen jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, pretože je to pre všetkých veľká strata.„Ako som povedala, bola to veľká osobnosť, ale to, čo z neho bolo vždy cítiť, bola veľká ľudskosť a empatia,“ uviedla na záver k osobe zosnulého kardinála.