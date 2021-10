Heger vníma odstúpenie rakúskeho kancelára Kurza ako vysokú úroveň politickej kultúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vníma, že Rakúsko preukázalo vysokú úroveň politickej kultúry. Uviedol to vo svojom profile na mikroblogovacej sociálnej sieti v súvislosti s odstúpením rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza pre podozrenie z korupcie.Heger dodal, že rakúska strana tak zároveň potvrdila, že dôsledne dodržiava demokratické zásady a princípy právneho štátu. Poznamenal tiež, že bilaterálne vzťahy medzi krajinami sú na vynikajúcej úrovni. Plánuje naďalej upevňovať vzájomné vzťahy s Rakúskom a novým kancelárom.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz oznámil v sobotu 9. októbra, že plánuje odstúpiť zo svojho postu. Rozhodol sa tak po tom, ako tento týždeň prokurátori informovali, že ho spolu s ďalšími deviatimi osobami vyšetrujú pre úplatkárstvo a porušenie dôvery.Kurz podľa vlastných slov navrhol ako svojho nástupcu ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga. On sám by mal zostať vo vrcholovej politike a stať sa šéfom poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), v ktorej tiež zostane predsedom.