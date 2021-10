Predsedom Matice slovenskej bude opäť Marián Gešper, po novom zasadne do výboru menej členov

Finančná kríza

Najznámejší predsedovia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Doterajší predseda Matice slovenskej (MS) Marián Gešper obhájil na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra vo voľbe post predsedu s 213 hlasmi. Gešper tak má pred sebou ďalšie štvorročné volebné obdobie. Informovala o tom hovorkyňa MS Veronika Grznárová.Za predsedu Dozorného výboru MS ako kontrolného orgánu bol zvolený Martin Fejko. Do Výboru MS zasadne po novom o desať členov menej ako doteraz, teda 28, pričom ide o neplatenú funkciu.Grznárová podotkla, že do Výboru MS sa dostalo viac dobrovoľných matičiarov, keďže zamestnanci MS majú po novom obmedzený výkon mandátu vo výbore súbežne s pracovným pomerom v MS.„Posledné obdobie bolo pre Maticu slovenskú veľmi vážne. Predovšetkým sme od roku 2017 navracali autoritu ustanovizne v spoločnosti a sústredili sa na kultúrne, odborné a vydavateľské aktivity, na spoluprácu s krajanskými organizáciami a rozvoj matičných miestnych odborov, ale aj folklórnych a umeleckých kolektívov,“ konštatoval po ukončení valného zhromaždenia Gešper.Dodal, že aj Maticu slovenskú dostihla pandémia s následnou finančnou krízou. Činnosť, ktorú nemohli vykonať počas obmedzení však plánuje posunúť do ďalšieho obdobia. Chce tiež pokračovať v omladzovaní matičných štruktúr.Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši sa od roku 1990 konalo jedenásty raz. Počas socialistického režimu si matičiari nemohli voliť predsedu MS – menovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry.Valné zhromaždenia MS boli na krátko obnovené v čase obrodného procesu v rokoch 1968 a 1969. Definitívne sa obnovili až po revolúcii v roku 1989. Medzi najznámejších predsedov Matice slovenskej patril Štefan Moyses, Pavol Országh Hviezdoslav, Vavro Šrobár či Ladislav Novomeský.