Heger vyhlási výberové konanie na členov predstavenstva v spoločnosti Tipos, Matovič si stále obhajuje dosadenie Ňarjaša

Žiadne výberové konanie

Ňarjaš nepoberal druhý plat

9.3.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Eduard Heger ako poverený minister financií vyhlási ešte tento týždeň výberové konanie na obsadenie pozície dvoch členov predstavenstva v lotériovej spoločnosti Tipos . Tie aktuálne zastávajú Erik Ňarjaš Ako informoval tlačový odbor úradu vlády, Heger dlhodobo presadzuje obsadzovanie pozícií na základe odbornosti a cez výberové konania.Podľa medializovaných informácií Ňarjaša v posledný deň pred odchodom z funkcie ministra financií vymenoval Igor Matovič (OĽaNO). Heger s tým nesúhlasil a nomináciu nepovažoval za odbornú a nestrannú. Ňarjaš sa aj podľa Transparency International do funkcie dostal bez výberového konania a kvalifikácie.Matovič vo štvrtok na tlačovom brífingu reagoval, že ich strana si nikam ľudí na lukratívne pozície nedosadzovala. Erik Ňarjaš na tento post išiel podľa Matoviča s tým, že nebude brať plat, má len ten poslanecký.„Nepatrí sa, aby bral druhý plat popri tom. Akokoľvek sa Edo Heger rozhodne, tak bude. Nám to vôbec vadiť nebude, určite sa nebudeme hádať kvôli nejakým postom,“ povedal Matovič.Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom financií SR. Spoločnosť vznikla na prelome rokov 1992 a 1993.