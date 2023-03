Ukrajinskí tajní si mali objednať atentát na prezidenta Krasnoseľského

Provokácia zorganizovaná Kremľom

Útok pod „falošnou vlajkou"

9.3.2023 (SITA.sk) - Moldavský separatistický proruský región Podnestersko vo štvrtok vyhlásil, že zmaril ukrajinský pokus o atentát na jeho prezidenta.Podnesterské ministerstvo pre štátnu bezpečnosť uviedlo, že zatkli nešpecifikovaný počet ľudí v súvislosti s pokusom o útok na Vadima seľského a ďalších predstaviteľov.Prokurátor Anatolij Gureckij povedal, že podozriví plánovali odpáliť automobil naložený výbušninami pri prezidentskom sprievode, keď cestoval cez hlavné mesto Tiraspol.Objednala si to podľa neho Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) , dôkazy však neposkytol. SBU tieto obvinenia odmietla s tým, že „by sa to malo považovať výlučne za provokáciu zorganizovanú Kremľom".Podnestersko, ktoré hraničí s Ukrajinou, sa od Moldavska odtrhlo v roku 1992 a je pod kontrolou Moskvou podporovaných separatistov. Na jeho území sa nachádza približne 1 500 ruských vojakov.Po tom, čo pred rokom Rusko spustilo vojnu na Ukrajine, rastú obavy, že by sa Moskva mohla pokúsiť dostať pod kontrolu aj Podnestersko.Ruské ministerstvo obrany v posledných týždňoch tvrdilo, že Ukrajina plány s regiónom a to buď útok pod „falošnou vlajkou", z ktorého by potom obvinilo Rusko, alebo by tam poslalo svojich vojakov.Moldavská prozápadná vláda informovala, že situáciu sleduje, ale spomenutý pokus o atentát nevedela potvrdiť.