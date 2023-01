Heger vzdal snahu o zostavenie novej 76-ky, ale na termín predčasných volieb nemajú s Kollárom rovnaký názor (video)

aktualizované 17. januára 17:04



Debaty o novej 76-ke sú uzavreté

Júnový termín alebo kompromis

Spoločné vyhlásenie štyroch strán

Čaputová trvá na svojom termíne

17.1.2023 (Webnoviny.sk) -Vzhľadom na to, že na vznik novej 76-ky poslancov chýbajú hlasy strany Sloboda a Solidarita (SaS) , diskusia o predčasných voľbách je namieste. V tlačovej správe to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ).„S iniciatívou na vznik novej 76-ky prišiel pôvodne predseda SaS Richard Sulík deň po odhlasovaní nedôvery vláde. Z môjho pohľadu to malo zmysel, viackrát som dôvody aj verejne komunikoval. Napriek tomu, že Sulíkovi nápad s novou 76-kou po čase odpadol od chuti, kontaktovali ma niektorí poslanci z klubu SaS s tým, že by si vedeli predstaviť jej podporu," tvrdí Heger.Premiér zároveň uviedol, že dnešným dňom považuje všetky debaty o zostavenie novej vládnej väčšiny za uzavreté.„Na zajtra pozvem zástupcov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Sme rodina i strán Za ľudí a SaS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín,"Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár ocenil, že strana Sloboda a Solidarita sa rozhodla podporiť myšlienku predčasných volieb.„Je pravdou, že my sme boli ochotní podporiť zostavenie 76-ky poslancov len pod podmienkou, že pripravíme krajinu k predčasným voľbám. Hnutie Sme rodina podporuje júnový termín predčasných volieb, aby konečne prišla vláda, ktorá bude mať plné kompetencie a dôveru občanov," uviedol Kollár na utorkovej tlačovej konferencii.Zároveň dodal, že sú ochotní pristúpiť aj na kompromis, ktorým je septembrový termín. „Keď sa väčšinoví partneri dohodnú, že to je možné urobiť len v septembri, nebudeme sa hádzať o zem a budeme s tým súhlasiť. Musíme nájsť také riešenie, s ktorým bude každý spokojní," dodal predseda parlamentu.Kollár taktiež uviedol, že konzultuje s lídrami všetkých politických strán, ktoré sú obsiahnuté v parlamente. „Hlavne sa teraz bavím aj s opozíciou. Konzultujeme, aký ústavný zákon prijmeme. Niektorí v ňom nechcú referendum, niektorí tam chcú len referendum. Musíme nájsť jedno riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým," tvrdí líder Sme rodina.Zároveň požiadal aktérov, ktorí sa zúčastnia na rokovaniach, aby ich viedli dôstojne. „Mám informáciu, ak sa dohodneme štyri bývalé koaličné strany a urobíme spoločné vyhlásenie, podľa všetkého by sme mali vedieť dovládnuť do predčasných volieb v obsadení vlády, aká je teraz," informoval Kollár.V prípade, ak neprijmú ústavný zákon, všetko podľa šéfa parlamentu padne. „Opozícia potom môže zabudnúť na predčasné voľby a bude vládnuť prezidentka Zuzana Čaputová s vládou, ktorá neprešla voľbami a s vysokou pravdepodobnosťou neprejde ani v parlamente a nebude môcť predkladať legislatívno-právnu iniciatívu, a to by bol ďalší chaos," skonštatoval.Prezidentka SR Zuzana Čaputová trvá na tom, aby Národná rada SR do konca januára prijala rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám. Ako ďalej informovala v tlačovej správe, ak sa tak nestane, je pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií.„Po dnešku je zrejmé, že snaha dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) o novú väčšinu v parlamente definitívne nenašla podporu. Všetko úsilie by teda malo smerovať k jedinému rozumnému riešeniu v tejto situácii," uviedla prezidentka.