Robo Fico ďakuje, odkázal Rišovi Matovič a tvrdí, že strana „profesionálneho povaľača vlád“ sa do parlamentu nedostane

Sulíkov strach

Nič už neplatí

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - „Rišo, Robo Fico ďakuje," odkázal bývalý premiér a exminister financií Igor Matovič SaS ) prostredníctvom sociálnej siete.Reagoval tak na to, že podľa vyjadrení predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita je namieste začať sa seriózne zaoberať predčasnými voľbami, a tiež na ich odmietnutie diskusie o novej vládnej väčšine.Podľa bývalého ministra financií ale dostal Sulík panický strach, že si Eduard Heger Jaro Naď založia stredoliberálnu stranu a málokto potom bude voliť stranu „profesionálneho povaľača vlád“.Predseda SaS sa tiež podľa Matoviča dostal k výsledkom prieskumu, ktorý vo štvrtok zverejní televízia JOJ, a podľa ktorého by podpora SaS mala po dlhšom čase stúpnuť. Matovič však tvrdí, že to nepomôže.„SaS sa do parlamentu už nedostane. Racionálny liberálny volič už nedá hlas strane, ktorá by opäť aj štvrtú vládu povalila. Bude mať na výber zodpovednejšie možnosti," napísal v statuse.„V lete žiadal rekonštrukciu vlády. Nevydalo. SaS odišla a hneď sľúbil, že budú konštruktívnou opozíciou... ale na prvej schôdzi spustil s mafošmi z červeného a ružovučkého Smeru blokovanie parlamentu. Sľúbil, že nebudú odvolávať ministrov a v žiadnom prípade nie premiéra … napokon vládu odvolal a vôbec mu pri tom nesmrdeli hlasy mafošov, fašounov a evidentne kúpených poslancov,“ píše Matovič v statuse.Dodal, že Sulík potom sľúbil premiérovi podporu novej vlády, a to bez podmienok, keďže SaS podľa Matoviča išlo len o jeho, teda Matovičovu, hlavu. Matovič si myslí, že to už neplatí, podobne ako to, že Sulík v žiadnom prípade nechce predčasné voľby.