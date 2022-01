Heger: Vzdelanie a inklúzia sú cestou k pokroku v riešení rómskej otázky

Obrovská úloha

Vyrastajú v chudobe

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ak chceme dosiahnuť ešte výraznejší pokrok v riešení rómskej otázky, práve vzdelanie a inklúzia sú cestou. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti po návšteve základnej školy vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok), v ktorej väčšina detí pochádza z rómskych komunít.Išlo o jeho prvú zastávku v rámci piatkového pracovného programu na východnom Slovensku. Venovaný je oblasti rozvoja marginalizovaných rómskych komunít.„Myslíme na to v programovom vyhlásení vlády aj v pláne obnovy. Zdroje sú. Čo potrebujeme, je pomoc motivovaných a odhodlaných ľudí, ktorí nám pomôžu,“ poznamenal ďalej Heger na margo riešenia rómskej otázky.„Prosím, majme na pamäti, že aj rómske deti sú naša budúcnosť, a aký prístup k nim zvolíme, takú im dáme šancu na slušný a dôstojný život. Je to obrovská úloha. Preto hovorím, že Slovensko potrebuje reformné a zodpovedné vlády na niekoľko volebných období,“ dodal.Premiér v piatok počas návštevy pobudol medzi deťmi a vypočul si aj skúsenosti pedagógov s výučbou detí, z ktorých mnohé od útleho veku vyrastajú v chudobe. Sociálne prostredie ich podľa jeho slov zo života diskvalifikuje hneď na jeho začiatku. To je podľa neho nutné zmeniť. Poukázal pri tom aj na tam realizovaný projekt Omama, ktorý zastrešuje združenie Cesta von, pričom ho označil za skvelý.„Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a pomáhajú ostatným rómskym rodinám rozvíjať u detí v predškolskom veku motoriku, kreativitu, ale aj komunikáciu a pozornosť,“ vysvetlil.Heger v piatok dopoludnia absolvoval aj návštevu komunitného centra v Spišskej Teplici, popoludní sa presunul do Fričoviec (okr. Prešov), kde sa plánuje výstavba vodovodu.