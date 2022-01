Sulíkovo Kilečko 2 sa stále nedostalo na stoly ministrov, čaká na schválenie vo vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kilečko 2 stále čaká na schválenie vo vláde. O druhom balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia mali ministri rokovať ešte koncom minulého roka. Potom sa o ňom malo hovoriť na prvej vláde roku 2022. Materiál sa však na stoly ministrov stále nedostal. „Kilečko 2 je pripravené na prerokovanie na vláde. Jeho zaradenie do programu nezávisí od Ministerstva hospodárstva SR," reagovala hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.Na otázky agentúry SITA, či Kilečko 2 nemá podporu koaličných partnerov alebo obsahuje nejaké sporné ustanovenia, ministerstvo neodpovedalo. Kilečko 2 rezort zverejnil ešte koncom októbra vlaňajšieho roka. Z takmer 2 500 podnetov, ktoré dostal od podnikateľov, zaradil pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní však do ďalšieho legislatívneho procesu pokračovalo takmer 200 opatrení na uľahčenie podnikania na Slovensku.Jedným z opatrení je napríklad, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie. Zjednodušiť sa má povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí. Súčasťou opatrení je aj zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene, zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov.