Hegera by viac potešilo podporenie Matovičovho balíčka celou koalíciou, ocenil postoj sulíkovcov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Stredajším schválením balíčka sa naplnila dohoda z koaličnej rady, že o ňom rozhodne parlament, napísal na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ocenil, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) balíček nevetovala.„Viac by ma však potešilo, keby sa zaňho postavila celá koalícia už od začiatku. Je to pre nás poučenie, že do hľadania spoločných riešení musíme investovať viac energie a vzájomnej empatie. Pre stabilitu koalície je dôležité, že najväčší poslanecký klub OĽaNO nakoniec zostal jednotný. Poctivou diskusiou sa naše názory priblížili a rodiny sú bližšie k významnej pomoci štátu aj od budúceho roka,“ uviedol premiér.