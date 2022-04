Hegera mrzia niektoré postoje Maďarska, v rámci V4 musia hľadať konsenzus práve v otázke Ukrajiny

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) v poslednej dobe sklamali niektoré vyjadrenia zo strany Maďarska vzhľadom k Ukrajine. Povedal to po stretnutí so svojím poľským kolegom Mateuszom Morawieckim. Stále však Vyšehradskú štvorku (V4) považuje za platformu s dlhoročnou tradíciou, ktorá dokázala posilniť aj európsky priestor.„Je to práve otázka Ukrajiny, v ktorej nemáme konsenzus. A to je téma, ktorej sa určite budeme z hľadiska V4 spoločne venovať,“ vyhlásil Heger.