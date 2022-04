Vojna na Ukrajine by mohla trvať až do konca budúceho roka, podľa Johnsona je to reálna možnosť

Vojna môže trvať ešte dlho

Poľsku možno pošlú náhradné tanky

22.4.2022 -Spojené kráľovstvo na budúci týždeňAko referuje spravodajský web BBC , počas návštevy Indie to povedal britský premiér Boris Johnson Na tlačovej konferencii v Naí Dillí taktiež vyhlásil, žePovedal to po tom, ako sa ho opýtali, či súhlasí s tajnými službami, ktoré naznačili, že ruské bombardovanie Ukrajiny môže pokračovať do konca budúceho roka. Putin má obrovskú armádu. A má veľmi ťažkú politickú pozíciu, pretože urobil katastrofálnu chybu. Jediná možnosť, ktorú teraz naozaj má, je pokračovať v pokusoch používať svoj otrasný vyhladzovací prístup poháňaný delostrelectvom a v snahách rozdrviť Ukrajincov,“ povedal Johnson.Britský premiér dodal, že bez ohľadu na to, akú vojenskú prevahu bude mať Putin v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov,Podľa britského premiéra krajina taktiež zvažuje vyslanie tankov do Poľska ako náhradu za tanky T-72, ktoré Poliaci posielajú na Ukrajinu.Ako uviedol, Londýn sa zaoberá poskytnutím zásob do krajín, ktoré by chceli poskytnúť Ukrajine ťažšie zbrane. Súčasťou toho je aj poskytnutie tankov Poľsku.