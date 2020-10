Hegerov možný plán obnovy má v skutočnosti len dve daňové reformy, jedna sa používa v Maďarsku

Jednoduchší výber daní

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR , obsahuje v daňovej oblasti len dve skutočne reformné opatrenia. Ide o plán zaviesť e-faktúry a jednotný výber daní a odvodov.V tlačovej správe to uviedla daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová. Zavedenie e-faktúr je podľa nej systém podobný e-kase, v ktorom by sa všetky vystavené faktúry mali v reálnom čase evidovať v systéme finančnej správy.Upozorňuje na to, že takýto systém má dnes zavedený Maďarsko. Zavedenie e-faktúr považuje za správny krok, ktorý má potenciál ďalej obmedziť daňové úniky.Jednotný výber daní a odvodov by mal podľa Hallovej viesť aj k zjednodušeniu dnešnej zložitej administratívy vrátane platieb na rôzne úrady a série hlásení."Podobný cieľ si stanovil už program UNITAS druhej Ficovej vlády z roku 2013, ktorý mal fungovať v praxi už tento rok, v skutočnosti sa však z neho nezrealizovalo nič okrem spojenia finančnej a colnej správy," upozornila. Celková myšlienka je podľa nej prísľubom, avšak chýbajú akékoľvek detaily, na základe ktorých by sa dal návrh reálne zhodnotiť."Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce je zásadné opatrenie, ktoré síce materiál spomína, avšak nijako nespresňuje," tvrdí Hallová. Ide pritom o jedno z najurgentnejších opatrení, ak chce vláda napraviť túto zásadnú konkurenčnú nevýhodu Slovenska."Dnes má totiž Slovensko cenu práce vyššiu nielen ako štáty V4, ale predbehlo aj Rakúsko, ktoré v cene práce patrí medzi najdrahšie štáty EÚ," upozornila expertka.Za nové nepovažuje zdanenie schránok v daňových rajoch, ktoré podľa Hallovej možno dosiahnuť aj pri terajšej legislatíve, ak by kontrolóri finančnej správy boli zdatnejší v kontrolách v oblasti medzinárodného daňového práva a uplatňovaní terajšej legislatívy a spolupracovali by s finančnými správami v iných štátoch."Pri environmentálnych daniach je otázkou, či má ísť výlučne o ich zvyšovanie. Ako ukazuje rakúsky príklad, firmy možno motivovať k elektromobilite jednoduchým a adresným daňovým pravidlom bez dodatočného daňového zaťaženia," zdôraznila.Ak má na Slovensku zamestnanec možnosť využívať služobné vozidlo na služobné aj súkromné účely, zdaňuje sa mu mesačne vo mzde nepeňažný príjem vo výške 1 % z obstarávacej ceny motorového vozidla."Ak by však zamestnancovi bolo pridelené elektrické vozidlo alebo hybrid, nepeňažný príjem bude mať v mzde oslobodený. Presne takto vyzerá rakúske riešenie. Navyše, na Slovensku môže zamestnávateľ už dnes takéto vozidlo odpísať za 2 roky," dodala Hallová.Zjednodušenie systému je podľa materiálu predpokladom pre zjednotenie daní a odvodov. Viaceré kroky spojené s využívaním digitálnych služieb pri plnení daňových povinností, ako sú predvyplnené daňové priznania alebo e-faktúry majú viesť k zjednodušeniu platenia daní."Obnoví sa vízia zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov, ktorý má zásadný potenciál šetriť náklady štátu, podnikateľov a firiem," tvrdí rezort financií. Jednotný výber daní a odvodov a zníženie počtu platieb daní o tretinu by sa mali na Slovensku zaviesť od roku 2024.Finančná správa by sa mala zmodernizovať, aby efektívnejšie bojovala proti daňovým únikom. Plnenie cieľov finančnej správy sa má každoročne vyhodnocovať vo výročnej správe v deviatich oblastiach. Ide napríklad o podporu dobrovoľného platenia daní, včasné podávanie daňových priznaní, včasné platenie daní, či riešenie daňových sporov.Na podporu opatrení na zvýšenie efektivity výberu daní sa majú posilniť analytické kapacity finančnej správy. Dôraz sa má klásť na prepracovaný systém zberu dát, včasnú analýzu rizík v dodržiavaní daňových predpisov. "Podporia sa opatrenia na sprísnenie pravidiel s cieľom obmedziť daňové úniky," konštatuje sa v dokumente.