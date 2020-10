Osteoporóza nebolí, osteoporotická zlomenina áno

Zabijak menom zlomenina

16.10.2020 (Webnoviny.sk) -Od detstva počúvame, aké prospešné sú pre naše kosti mliečne výrobky. No s pribúdajúcim vekom hormonálne zmeny v našom tele spôsobia, že kvalita kostí ide z kopca. Nezáleží len na tom, koľko jogurtov denne zjeme. Čím sme starší, tým rýchlejšie nám ubúdajú kostné bunky a kostná hmota. Tak dochádza ku zmenšeniu objemu a zhoršeniu kvality kostí. Tie sa stávajú krehkými. Osteoporóza je nebezpečné ochorenie, ktoré môže so sebou priniesť často až fatálne dôsledky.Na Slovensku ňou podľa trpí približne 16 % ľudí starších ako 55 rokov.* Ohrozenejšie sú viac ženy než muži. Dôvodom je hormonálna dysbalancia, hlavne pokles estrogénov v období menopauzy.upozorňuje ortopéd MUDr. Ján Marcinko. Ochorenie sa však nevyhýba ani mužom. Za ostatné roky ich v ambulancii ortopédov vídať častejšie. Aj v tomto prípade za to môžu sčasti hormonálne zmeny, ale tiež nezdravý životný štýl. Alkohol totiž znižuje schopnosť vstrebávať vápnik z čreva, kofeín zas znižuje jeho celkovú hladinu. Rizikovým faktorom je tiež fajčenie, nízky príjem vápnika a nedostatok vitamínu D. Nástup ochorenia však môže byť spojený aj s niektorou už existujúcou diagnózou. Často ňou trpia ľudia s ochorením štítnej žľazy, prištítnych teliesok, čriev a tiež tí, ktorým bola diagnostikovaná reumatoidná artritída.Zákernosť osteoporózy spočíva najmä v jej bezpríznakovosti. Často sa stáva, že sa prejaví až pri vzniku zlomeniny.varuje MUDr. Marcinko. Štatistiky sú pritom neúprosné, ročne evidujeme až takmer 20-tisíc osteoporotických zlomenín, pričom náklady na ich liečbu sa odhadujú na 120 miliónov eur ročne.* Do jedného roka po osteoporotickej zlomenine bedrového kĺbu pritom zomrie približne každý piaty pacient.**prezradila MUDr. Janka Holešovská, MBA., odborná garantka osvetového podujatia Dni zdravých kostí, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy.Počas Dní zdravých kostí si môžete dať zmerať hustotu svojich kostí špeciálnym prístrojom - denzitometrom, a to v nákupných centrách, v troch slovenských mestách – v Košiciach (Aupark, 16.-17.10.), Bratislave (Avion, 23.-24.10.) a v Banskej Bystrici (Europa SC, 30.-31.10.). Samozrejme v súlade s prijatými protiepidemiologickými opatreniami. Ide o osvetové a vzdelávacie podujatie, súčasťou ktorého je možnosť pomôcť odhaliť počiatočný problém včas. K dispozícii budú špecialisti ochotní odpovedať na všetky otázky týkajúce sa osteoporózy. Napríklad aj na tie, ktoré sú spojené s prevenciou ochorenia.odporúča MUDr. Holešovská.Liečba osteoporózy má za cieľ minimalizovať možnosť výskytu zlomenín. Najmä v tom prípade, ak už človek trpí tou osteoporotickou. Ide o dlhodobý a náročný proces, preto je prevencia a včasná diagnostika ochorenia veľmi dôležitá.Informačný servis