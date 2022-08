Hegerova vláda by mala požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Voliči majú právo vedieť, či vznikne koalícia s podporou fašistov

Vyslovenie dôvery v parlamente

Vláda s fašistami

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda politickej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker je presvedčený, že povinnosťou vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je požiadať poslancov parlamentu o vyslovenie dôvery.Tvrdí, že je to poctivý, jednoduchý a ústavne čistý spôsob, ako ukončiť koaličné divadlo po očakávanom odchode strany Sloboda a Solidarita (SaS).Drucker si myslí, že ľudia majú právo vedieť, ktorí poslanci budú v septembri tvoriť väčšinu v parlamente. V tlačovej správe o tom informoval tím strany Dobrá voľba a Umiernení.Drucker zdôraznil, že na zodpovedanie všetkých otázok existuje návod v Ústave v článku 114 ods. 2, a to že „vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery."„Dozvedeli by sme sa, o koho sa opiera politicky nová vláda, ktorá bude v nikým nekontrolovaných rukách dvoch ľudí: Igora Matoviča a Borisa Kollára," konštatoval Drucker, podľa ktorého je politickou povinnosťou vlády požiadať o dôveru.Predseda mimovládnej strany skonštatoval, že odpoveď by tak dostali i poslanci z koaličných strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Za ľudí, „ktorí sa obávajú, či sa neocitnú v tichej koalícii s fašistami."Podľa Druckera majú i voliči právo vedieť, čo sa bude diať ďalej a kto bude spravovať štát. „Premiér Heger má plné reči o slušnosti, transparentnosti a kultúre úcty. Teraz je jeho povinnosťou ukázať Slovensku, že slušnosť, transparentnosť a úctu k voličom pozná aj vtedy, keď ide o jeho vlastnú funkciu," doplnil člen predsedníctva strany Rado Baťo