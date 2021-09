Hegerova vláda navrhla nezvyšovať platy v štátnej a verejnej službe ani budúci rok

O zvýšení platov sa bude rokovať

Nespokojnosť medzi zamestnancami

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Platy štátnych a verejných zamestnancov sa nemajú zvyšovať ani v budúcom roku. S týmto návrhom prišla vláda na prvé kolo rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022. Odborári pritom navrhujú, aby sa platy v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka zvýšili o 13 percent.Ako po rokovaní uviedol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab , prvé kolo bolo najmä o požiadavkách odborárov a vlády. „Požiadavka na historické zvýšenie platov na úrovni 13 percent v čase tretej vlny pandémie je trocha inak, ako je súčasná realita," povedal Jakab.Odborárov požiadal, aby svoj návrh prehodnotili. O zvyšovaní platov štátnych a verejných zamestnancov sa podľa neho bude ďalej rokovať. Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek poukázal na to, že nárast platov o 13 percent by si vyžiadal približne jednu miliardu eur.„Verejné financie táto vláda prebrala v situácii najvyššieho štrukturálneho deficitného salda," povedal. Po prehodnotení daňovej a makroekonomickej prognózy v najbližších dňoch vláda podľa neho pristúpi k revízii východísk. „Na druhom kole budeme, dúfam, už môcť reálne rokovať o požiadavkách," dodal.Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová avizovala protestné aktivity na podporu ich požiadaviek. „Prevláda veľká nespokojnosť medzi zamestnancami," povedala.Návrh na nulové zvýšenie platov odmieta. „Ak vláda nepristúpi na naše podmienky a bude nám ponúkať naďalej nulu alebo číslo blížiace sa nule, tak pristupujeme k ďalším aktivitám," povedala. Ako dodala, malo by ísť o protestné akcie pred Úradom vlády SR . „Náš hlas sa bude prenášať aj do ulíc, pred Úrad vlády," povedala.Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa v tomto roku nezvyšovali. Od začiatku roka 2019 sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe zvýšili o 10 percent a od začiatku roka 2020 o ďalších 10 percent.