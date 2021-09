Ak nebude vyhlásený núdzový stav, obce nemôžu obmedziť prevádzkový čas podnikov ani nočnú slobodu pohybu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 - Obec nemá kompetencie zákonne obmedziť slobodu pohybu od 21:00 do 5:00 a obmedziť prevádzkový čas podnikov na jej území z dôvodu ochrany verejného zdravia obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov právnej analýzy Únie miest Slovenska (ÚMS).Ako uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová v stanovisku únie, podľa súčasnej právnej úpravy je potrebné na obmedzenie slobody pohybu vyhlásenie núdzového stavu. Dodala, že na to je oprávnená práve vláda SR.ÚMS je z daných dôvodov presvedčená, že tieto kompetencie si má, aj pre zrozumiteľnosť a jednotný postup, ponechať štát a samospráva má byť ich vykonávateľom a partnerom.„Požiadavky štátu vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest. Preto nemôžeme odporučiť primátorom a primátorkám miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď nemajú pre tieto rozhodnutia právnu oporu, ani inú možnosť zmysluplne zasiahnuť. Je dobré, že Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje epidemiologické opatrenia nie celoplošne, ale podľa lokálnych podmienok a vítame tento prístup. Avšak, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je nerealizovateľný a preto je potrebné nájsť iné riešenie,“ zhodnotil prezident ÚMS Richard Rybníček.