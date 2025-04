Hegerovi a Naďovi sa anonym vyhrážal smrťou. Prisahám, že obidvaja zomrú, hrozil

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.4.2025 (SITA.sk) - Exminister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti výhražný e-mail, v ktorom sa jemu i bývalému premiérovi Eduardovi Hegerovi (Demokrati) pisateľ vyhrážal smrťou. V predmetnej správe autor tvrdí, že do domu Naďa a Hegera umiestnil výbušniny.„Prisahám, že v utorok obidvaja zomrú!!!" avizoval autor výhražnej správy s tým, že explózia by mala nastať v utorok o 9:30 dopoludnia (e-mail bol zaslaný v pondelok 7. apríla krátko pred 21:30). Naď informáciu zverejnil v utorok 8. apríla krátko pred 10:00.„Naozaj takmer každý týždeň máme vyhrážky smrťou. Vyhrážajú sa nám zastrelením, autohaváriou, bombovým útokmi na centrálu strany či na naše bydliská, obesením, vyhrážajú sa našim deťom, našim blízkym, jednoducho čímkoľvek, čo majú po ruke," napísal. Predseda Demokratov tiež zdôraznil, že ich nezastrašia, ani neumlčia.„Na políciu sa už väčšinou ani neobraciame, lebo oni sú zaneprázdnení “riešením” toho, ako dostať silou mocou do basy na politickú objednávku Ficovej vlády predstaviteľov opozície. Na riešenie reálnych zločincov vo vláde či mimo nej už čas neostáva," tvrdil ďalej Naď. Zdôraznil, že budú naďalej poukazovať na „zlodejiny tejto vlády a jej poskokov" a prisľúbil tiež, že po nich pôjdu „ako po údenom“.