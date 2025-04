Vyšetrovacie orgány stále nekonajú voči čurillovcom. Boja sa predčasných volieb, tvrdí Fico – VIDEO

Blížia sa predčasné voľby

Nechce sa dať zastreliť

8.4.2025 (SITA.sk) - Sympatizanti vládnej koalície požadujú vyvodenie zodpovednosti za dianie v rokoch 2020 až 2023, orgány činné v trestnom konaní však nekonajú. Skonštatoval to na utorkovej tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico s tým, že za spomenuté obdobie bolo nazhromaždených dostatok dôkazov, aby napríklad policajti z tímu okolo Jána Čurillu boli nie len stíhaní, ale aj úplne odstavení z polície.V tejto súvislosti však premiér citoval istého prokurátora, podľa ktorého si vyšetrovacie orgány nechcú špiniť ruky, lebo sa blížia predčasné voľby.„Ako keby nebola chuť orgánov činných v trestnom konaní pracovať a robiť," skonštatoval Fico. Ako ďalej povedal, jeho strana Smer-SD nemá vplyv na fungovanie ministerstva vnútra ani prokuratúry.„Ja neviem dať pokyn vyšetrovateľovi, ja neviem dať pokyn prokurátorovi," zdôraznil premiér. Verejne sa však pýta ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a generálneho prokurátora Maroša Žilinku , čo chcú z danou situáciou robiť. „My už musíme túto otázku postaviť - v mene koho sa nekoná?" opýtal sa predseda vlády.Fico tiež čurillovcov označil za bandu idiotov a bláznov. „Ja sa nechcem dať zastreliť bláznami tohto typu," uviedol premiér s poukazom na to, že vyšetrovateľ Čurilla údajne vlastní päť zbraní. Ešte pretým, spolu s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom pripomenuli komunikácie čurillovcom, kde sa vulgárne vyjadrujú o predstaviteľoch aktuálnej vládnej moci.„To nevadí, že niekto rozpráva, že treba pozabíjať ústavných činiteľov SR?" pýtal sa Fico. Doplnil, že v orgánoch činných v trestnom konaní by mala byť úplne iná atmosféra, ako je v tomto okamihu.Gašpar v tejto súvislosti poukázal na údajný policajný záznam, podľa ktorého policajt Čurilla uviedol, že sa necíti byť psychicky v poriadku a užíva lieky. Definovali ho tiež ako osobu „vysokej nenávisti voči nadriadeným, resp. vrcholným predstaviteľom". „On by čím skôr mal čeliť tomu, či je vôbec spôsobilý byť policajtom," povedal Gašpar.