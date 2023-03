Hegerovi Demokrati to budú mať ťažké. Aké sú ich šance dostať sa po predčasných voľbách do parlamentu?

Politický výtlak Hegera a ministrov

Integrácia medzi stranami nastane

9.3.2023 (SITA.sk) - Novovznikajúca strana Demokrati má potenciál dostať sa po septembrových predčasných voľbách do Národnej rady SR . Pre agentúru SITA to uviedol politológ Michal Cirner „Myslím si, že strana bude mať veľmi silných protivníkov, ktorí proti nej budú využívať v nej figurujúcich ľudí, ktorí boli politicky buď neúspešní, vymenili niekoľko politických strán, alebo boli súčasťou vládnutia v rokoch 2020 až 2023, ktoré nebolo považované za veľmi úspešné," tvrdí Cirner.Dodal, že dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) bol považovaný za blízkeho spolupracovníka Igora Matoviča OĽaNO ), od ktorého sa teraz odklonil. „Strana bude stále musieť bojovať s nálepkou, že to nie je nejaké OĽaNO 2, čo sa snaží do verejnosti vniesť aj samotný Matovič," uviedol politológ.Podľa Cirnera to budú mať Demokrati veľmi ťažké. Ako však ďalej uviedol, strana disponuje silnými persónami.„Potenciál tam je aj preto, lebo poverený premiér aj dočasne poverení ministri (pozn. SITA Jaroslav Naď Ján Budaj ) sú stále na očiach, sú v mediách, majú ešte rozhodovacie právomoci a z toho vlastne plynie aj ich politický výtlak, ktorý sa môže pretaviť aj do voličskej podpory," myslí si Cirner.Zároveň nazval situáciu na stredopravom spektre „kvasením". „Pomenúva sa to ako spájanie či integrácia, aj keď v podstate o takmer žiadnu integráciu nejde. Väčšinou vznikajú nové politické strany a politické formácie," povedal politológ . Zároveň si však myslí, že k integrácii medzi jednotlivými stranami nakoniec dôjde.„Súčasťou Demokratov sa stala strana Šanca, ktorej predsedom je prešovský primátor František Oľha . Je dôležité, aby si každý vymedzil svoj piesoček. To znamená, že môže vzniknúť ešte nová strana Mikuláša Dzurindu a strana Jablko (projekt Lucie Ďuriš Nicholsonovej , pozn. SITA)," hovorí Cirner.Nakoniec sa podľa neho až koncom júna či začiatkom júla, keď sa budú podávať kandidátske listiny, ukáže, či podľa relevantných prieskumov a podľa vzájomných rokovaní dôjde k tomu, že aj oni nakoniec budú súčasťou tohto projektu.