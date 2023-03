Remišovej ministerstvo vyhlási miliónové výzvy pre najmenej rozvinuté regióny, určené sú 20 okresom

Suma regionálneho príspevku

Zníženie investičného dlhu

9.3.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlási v roku 2023 výzvy pre najmenej rozvinuté regióny vo výške viac ako 12 miliónov eur. Ich cieľom je najmä tvorba pracovných miest, rozvoj služieb i lokálnej ekonomiky.V tlačovej správe o tom informoval rezort investícií. Výzvy sú určené 20 okresom. Prvé výzvy sú pre Kežmarok, Poltár, Revúcu, Rimavskú Sobotu, Trebišov, Sninu, Levoču, Stropkov, Starú Ľubovňu, Rožňavu, Svidník, Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov a Sobrance. Výzvy pre ďalších päť okresov sú naplánované na apríl.Jednotlivé výzvy majú rôznu dĺžku trvania, niektoré z nich sa začali na sklonku februára, iné na začiatku marca. Ukončenie prvých pätnástich výziev je v rozličných termínoch počas apríla. Minimálna suma príspevku je v každom okrese 20-tisíc eur, jeho maximálna výška sa rôzni.Rozdielna je tiež súhrnná suma regionálneho príspevku od MIRRI SR pre jednotlivé okresy. Výzvy sú určené nielen pre kraje a obce z týchto regiónov, ale aj pre sociálne podniky, občianske združenia, školy a organizácie zriadené samosprávou, ale aj pre podnikateľské subjekty či náboženské spoločnosti.„Z regionálnych príspevkov podporíme projekty, ktoré prinesú do regiónov nové pracovné miesta, a to aj pre znevýhodnených uchádzačov o prácu, pomôžu rozvíjať lokálne služby, ekonomiku, cestovný ruch či odborné vzdelávanie a regionálne školstvo,“ vysvetlil štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič. Doplnil, že vyrovnávanie regionálnych rozdielov je pre nich dôležitou témou a kladú si za cieľ znížiť investičný dlh v obciach.„Okrem toho, že sme zmenou zákona o regionálnom rozvoji nastavili transparentné a férové pravidlá, pomáhame žiadateľom o regionálny príspevok aj ďalšími konkrétnymi krokmi. Pre žiadateľov sme napríklad pripravili príručku, ktorá im krok po kroku pomôže vypracovať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku bez zbytočných chýb a komplikácií,“ uviedol štátny tajomník.Príručka je prístupná online, podobne ako podrobnosti o vyhlásených výzvach. Minulý rok podporilo MIRRI regionálnymi príspevkami vyše 240 projektov. Prerozdelených bolo viac než 17 miliónov eur, ktoré smerovali na podporu cestovného ruchu, malých podnikateľov i zlepšenia služieb.„Dôležitosť a efektívnosť regionálnych príspevkov potvrdzuje aj fakt, že za uplynulé tri roky poznačené súbehom viacerých kríz, sme pomohli v týchto okresoch vytvoriť viac ako tisíc nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest. Pre regióny, kde nie sú veľkí investori a každé pracovné miesto tam má cenu zlata, je to veľká pomoc,” uzavrel Velič.