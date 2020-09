Hegerovo ministerstvo ukončilo spoluprácu s advokátom Miškovičom, vraj splnil poverené úlohy

Pellegriniho poslancom to nestačí

Nové transparentné výberové konanie

22.9.2020 - Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo spoluprácu s bratislavským advokátom Michalom Miškovičom. Agentúre SITA to potvrdil tlačový odbor MF SR.„Pán minister Eduard Heger (OĽaNO) sa už v minulosti vyjadril, že Michal Miškovič pracuje na Ministerstve financií SR na dohodu o vykonaní práce za 30 eur na hodinu, a to len do času, kým nedokončí úlohy, ktorými bol poverený. Tieto úlohy už boli splnené a MF SR spoluprácu s pánom Miškovičom ukončilo,“ ozrejmil tlačový odbor rezortu.Strana Hlas-SD považuje toto rozhodnutie ministra financií za nedostatočné. „Minister Heger vytvoril figový list na prekrytie faktu, že Miškovič zarábal na štáte aj samospráve, ktoré su v rukách OĽaNO. Strana Hlas-SD je presvedčená, že tu nejde o 30 eur, ktoré mal na hodinu, ale milión eur z vreciek daňových poplatníkov," priblížila v tlačovej správe hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Strana Hlas-SD v tejto súvislosti podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad, aby preverili postupy pri verejných obstarávaniach a „odhalili podozrivé machinácie v prípade tendrov".Hlas-SD tiež vyzýva ministra Hegera a iné ministerstvá, aby ukončili spoluprácu s advokátskou firmou Miškoviča a vypísali nové transparentné výberové konania. „Rovnako vyzývame premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby okamžite odvolal pána Miškoviča z Legislatívnej rady vlády," dodala strana v stanovisku.Štát mal podpísať s Miškovičom zmluvy za 850-tisíc eur. Od národnej lotériovej spoločnosti Tipos získala právnická firma zákazku na poradenské služby za 307-tisíc eur, s ministerstvom životného prostredia podpísali zmluvu za 235-tisíc eur a so Slovenským pozemkovým fondom za 287-tisíc eur.Heger koncom augusta pre agentúru SITA uviedol, že Miškoviča si najal za 30 eur na hodinu na analyzovanie „predražených“ zmlúv, ktoré sa na ministerstve nachádzali. Dodal, že identifikovali zmluvy, pri ktorých môže dôjsť k miliónovým úsporám.