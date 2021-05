Hegerovou prioritou je stabilná vláda, koalícia obstála v skúške a pokus o jej rozbitie zlyhal

Poslanci OĽaNO sa hlasovania nezúčastnili

Zlyhala pri tragických udalostiach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) obstála v skúške a odolala pokusom opozície o jej rozbitie. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti.Podotkol, že jeho prioritou je stabilná vláda. Dodal, že všetku svoju energiu venuje cieľu vytvoriť zo Slovenska spravodlivejšiu a úspešnú krajinu.Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková čelila v pondelok 10. mája odvolávaniu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 51 zo 117 prítomných poslancov. Proti bolo 63 členov zákonodarného zboru. Jediným koaličným poslancom, ktorý hlasoval za odvolanie ministerky, bol Martin Čepček (OĽaNO). Zdržali sa dvaja, a to Róbert Halák a Radovan Marcinčin (obaja OĽaNO). Na hlasovaní sa nezúčastnilo 27 poslancov z hnutia OĽaNO .Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzali, že od nástupu do funkcie ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti. „Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR," uviedli.Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe.„Mária Kolíková je bez akýchkoľvek pochybností spoluvlastníčkou firmy MK Real, s.r.o. Ďalšími spoluvlastníkmi tejto firmy sú brat a matka ministerky a konateľkou je nevlastná sestra ministerky. Konateľka bola v januári 2020 právoplatne odsúdená za spreneveru takmer 16-tisíc eur, ktoré patrili majiteľom bytov v bytových domoch v Moste pri Bratislave, ktoré spravovala rodinná firma Kolíkovcov MK Real, s.r.o.," doplnili poslanci v návrhu.