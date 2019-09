Heiko Maas avizoval pre Kongo ďalšiu možnú pomoc v boji s ebolou

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Goma 4. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas oznámil v stredu počas návštevy východu Konžskej demokratickej republiky (KDR), že preskúma možnosť ďalšej finančnej pomoci pre túto africkú krajinu v jej boji s epidémiou eboly. Informovala o tom agentúra DPA.povedal Maas počas návštevy východnej KDR, kde si epidémia tohto akútneho vírusového ochorenia vyžiadala za posledných 13 mesiacov už 2000 obetí na životoch, pričom celkovo sa tam nakazilo až takmer 3000 osôb.dodal šéf nemeckej diplomacie, ktorý by sa ešte v stredu mal stretnúť s Davidom Gresslym, koordinátorom OSN pre problematiku eboly, ako aj s prezidentom KDR Félixom Tshisekedim.Nemecko už na boj s ebolou v KDR venovalo takmer štyri milióny eur. Na tento účel putovala aj časť z miliónových príspevkov, ktoré Berlín venoval Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), OSN a Svetovej banke.Tak ako všetkým návštevníkom KDR museli aj Maasovi po jeho príchode do mesta Goma v provincii Severné Kivu odmerať teplotu. Zvýšená teplota je totiž jedným z prvých príznakov nákazy vírusom ebola, pričom práve provincia Severné Kivu je epicentrom epidémie tohto ochorenia v krajine.Epidémia eboly v KDR oficiálne vypukla 1. augusta 2018 vo východnej provincii Severné Kivu, odkiaľ sa rozšírila aj do provincie Ituri.Vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka je pomenovaná podľa rieky na východe KDR, bývalého Zairu, kde bola prvýkrát identifikovaná v roku 1976. Najnovšia epidémia má druhú najhoršiu bilanciu, odkedy ebole v rokoch 2014 - 2016 podľahlo vyše 11.000 ľudí v Guinei, Sierre Leone a Libérii.WHO v júli označila terajšiu epidémiu v KDR za hrozbu medzinárodného rozmeru. Takmer 200.000 ľudí bolo medzitým proti tomuto ochoreniu zaočkovaných.V susednej Ugande zomrelo na konci augusta na ebolu deväťročné dievča, ktoré do krajiny pricestovalo dva dni predtým z KDR.