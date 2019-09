Pápež František priletel do Mozambiku

Pápež František máva pred nástupom do lietadla na rímskom letisku Fiumicino v stredu 4. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maputo/Vatikán 4. septembra (TASR) - Pápež František priletel v stredu do Mozambiku, kde začne svoje turné po troch afrických krajinách vrátane ostrovných štátov Madagaskar a Maurícius v Indickom oceáne, ťažko postihnutých chudobou, konfliktmi a prírodnými pohromami. O prílete informoval Vatikán, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.Pápežovo lietadlo pristálo na medzinárodnom letisku v Mapute, hlavnom meste Mozambiku, krátko po 18.00 h miestneho času (18.00 h SELČ). Privítal ho prezident Filipe Nyusi, ako ukazuje videozáznam na webe Vatikánu.František ešte v lietadle vyzval na modlitbu za ľudí, ktorí pre vyčíňanie hurikánu Dorian na BahamáchPápež novinárom, ktorí ho na aktuálnej ceste sprevádzajú, na palube stroja povedal:Pápež odletel z Vatikánu do Mozambiku, niekdajšej portugalskej kolónie, v stredu ráno.K pápežovej návšteve v Mozambiku dochádza mesiac po tom, ako tamojšia vláda a bývalé povstalecké hnutie s názvom Mozambický národný odpor (RENAMO), ktoré sa medzičasom transformovalo na opozičnú politickú stranu, podpísali historickú mierovú dohodu. Tá má ukončiť dlhoročný konflikt v krajine.Očakáva sa, že pápež bude v Mozambiku hovoriť o krehkom mierovom procese, spustošení krajiny dvoma cyklónmi, ktoré ju zasiahli začiatkom tohto roka, a tiež o tamojších nadchádzajúcich parlamentných voľbách.Vrcholom pápežovho programu v Mozambiku má byť piatková omša na štadióne v metropole Maputo. Poslednú pápežskú návštevu Mozambiku v roku 1988 absolvoval Ján Pavol II. V Mozambiku sa má pápež zdržať do piatka a následne odcestuje na Madagaskar, informuje na svojej webstránke Vatikánsky rozhlas. Apoštolskú cestu po troch krajinách Afriky ukončí 10. septembra.Hurikán Dorian zasiahol v nedeľu súostrovie Bahamy, kde si vyžiadal najmenej sedem obetí na životoch. Podľa Červeného kríža tam zničil alebo poškodil približne 13.000 domov. Dorian v utorok zoslabol a bol preradený na hurikán druhej kategórie, pričom v stredu sa pomaly presúval k americkému pobrežiu, stočil sa však viac na sever, než sa pôvodne očakávalo, píše agentúra DPA.