Heiko Maas: Európa musí vyplniť medzery po Spojených štátoch

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Európa by mala vyplniť medzery, ktoré po svojom stiahnutí sa z medzinárodných organizácií a kľúčových regiónov sveta zanechali Spojené štáty. V pondelok to na stretnutí s nemeckými diplomatmi v Berlíne povedal nemecký minister zahraničia Heiko Maas, píše agentúra AP.Európa by podľa Maasa mala zvýšiť svoj politický i finančný vplyv v Organizácii Spojených národov (OSN) a Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ktoré sa dostali pod tlak zo strany Washingtonu po nástupe amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu vlani v januári.Maas taktiež vyzval Európu, aby zintenzívnila svoje aktivity v regióne západného Balkánu, Blízkeho východu a v Afrike, varujúc, žeDodal, že zatiaľ čo sa Európa musí usilovať ovzťahov s Washingtonom, "Spojené štáty na jar tohto roka avizovali, že už nebudú platiť viac ako štvrtinu z mnohomiliardových výdavkov na mierové operácie OSN. V auguste oznámili zníženie svojho príspevku do rozpočtu Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).