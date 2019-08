Heiko Maas vyzval na rokovania o prímerí na východe Ukrajiny

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v stredu svojich náprotivkov na Ukrajine a v Rusku, aby sa čo najskôr vrátili k rokovaniam o situácii na východe Ukrajiny.uviedol Maas v stredu v Moskve po rozhovoroch so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, informuje tlačová agentúra DPA. Konflikt medzi proruskými separatistami na východe Ukrajiny a ukrajinskými vládnymi silami trvá už viac než päť rokov.Maas označil pozastavené mierové rokovania vyjednané v roku 2015 Nemeckom a Francúzskom za úsilie, ktoré podľa neho v uplynulých dňoch nadobúda silu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zasadzuje o obnovenie dialógu s Moskvou.Zelenskyj sa usiluje o obnovenie mierových rokovaní so susedným Ruskom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil vo Francúzsku tento týždeň túto iniciatívu počas rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal vtedy, že otázka Ukrajiny sa musí vyriešiť, ak sa Rusko chce vrátiť do skupiny G8, momentálne G7, skupiny hlavných ekonomík sveta.Putin vyjadril podporu pre obnovený mierový dialóg a vyhlásil, že Rusko sa nebude stavať proti návratu do tejto skupiny hospodársky najrozvinutejších krajín, z ktorej bolo Rusko pred piatimi rokmi vylúčené pre anexiu ukrajinského Krymu.Konflikt na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal už zhruba 13.000 mŕtvych, uvádza vo svojich záznamoch OSN.