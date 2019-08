Úrady dali zbúrať reštauráciu po tom, ako jej majiteľ napadol turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 22. augusta (TASR) - Albánske úrady dali v stredu zbúrať plážovú reštauráciu patriacu mužovi, ktorý podľa virálneho videa zaútočil na vozidlo so španielskymi turistami. Stalo sa tak po tom, ako sa ukázalo, že budova nemala potrebné povolenia a majiteľ neplatil dane. Informovala o tom agentúra AFP.Incident, ktorý jeden zo skupiny španielskych turistov natočil zvnútra napadnutého vozidla, sa odohral ešte cez víkend na pláži Porto-Palermo pri meste Himarë.Na virálnom videu je vidieť, ako sa 51-ročný majiteľ reštaurácie Mihal Kokedhima drží za jazdy kapoty auta, pričom jednou rukou rozbíja a vytrháva jeho čelné sklo.Kokedhimu následne zadržala polícia za, poškodenie vozidla a spôsobenie menších poranení.Podľa správ miestnych médií neboli Španieli spokojní so servisom v reštaurácii a rozhodli sa odísť po tom, ako začal byť jej majiteľ agresívny. Kokedhima pred súdom vypovedal, že Španieli chceli odísť bez zaplatenia.Úrady počas vyšetrovania zistili, že reštaurácia "" bola pred troma rokmi postavená bez povolenia a jej majiteľ za jej činnosť nikdy neodviedol žiadne dane.Búrací tím následne v stredu reštauráciu zrovnal so zemou za pomoci buldozéra.Predstavitelia albánskej vlády sa španielskym turistom za incident ospravedlnili, pričom albánsky premiér Edi Rama odsúdil ", ktorý útokom na turistov "Jeden z napadnutých turistov následne zverejnil video, v ktorom zdôraznil, žea sľúbil, že sa do krajiny ešte niekedy vráti.