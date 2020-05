HEINEKEN Slovensko pripravil sériu opatrení pre pomoc HORECA segmentu

Podpora v online prostredí

6.5.2020 (Webnoviny.sk) -HEINEKEN Slovensko predstavil škálu riešení, ktorých súčasťou sú ekonomické a obchodné opatrenia, odborné konzultácie v otázkach legislatívy či technickej podpory, ako aj podporu v online prostredí. Pivovarnícka spoločnosť je taktiež partnerom iniciatívy #podporsvojpub, ktorá funguje pod záštitou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Opatrenia sú výsledkom súčasného stavu súvisiaceho s koronavírusom, ktorý z pohľadu HEINEKEN Slovensko zapríčinil 95%-tný pokles predaja v HORECA segmente. HORECA pritom predstavuje približne 30% objemu ročného predaja v rámci pivného trhu na Slovensku."Všetky naše produkty spĺňajú najvyššie štandardy kvality a to bez ohľadu na to, či si ich spotrebiteľ zakúpi v obchode alebo vychutná vo svojom obľúbenom podniku. Segment HORECA je však o to špecifickejší, že ponúka zákazníkom jedinečnú skúsenosť a zážitok spojený s vychutnávaním si čerstvo načapovaného piva, radleru, či cideru. O túto možnosť, žiaľ, množstvo ľudí v súčasnosti prichádza. V týchto ťažkých časoch chceme byť našim HORECA partnerom nápomocní viac ako kedykoľvek predtým a veríme, že po uvoľnení opatrení sa budú môcť tisícky zamestnancov vrátiť späť do svojej práce v stabilných a bezpečných podmienkach," uviedol generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Rene Kruijt.HEINEKEN Slovensko je jedným zo zakladajúcich členov iniciatívyna podporu HORECA prevádzok. Jej cieľom je pomôcť podnikom preklenúť finančné problémy s likviditou počas obmedzení a zapojiť širokú verejnosť do pomoci HORECA segmentu. "Prvá iniciatíva na podporu HORECA segmentu sa rozbehla v našom materskom Holandsku, kde si veľmi rýchlo získala svoju priazeň, či už od partnerov, zákazníkov alebo samozrejme aj od samotných HORECA prevádzok. Inšpirovali sa aj mnohé iné krajiny Európy. Som veľmi rád, že k nim zaradilo aj Slovensko. Som hrdý partner spoločnej iniciatívy, ktorá sa rozbehla pod záštitou Asociácie výrobcov piva a sladu. Veľmi rýchlo sa pripojili ďalší partneri a garanti projektu. Dokázali sme sa spojiť a zmobilizovať spoločné sily nielen v rámci jednej oblasti, ale naprieč viacerými segmentami slovenskej ekonomiky pre spoločný cieľ, podpora HORECA segmentu," objasnil Rene Kruijt. Princíp podpory je veľmi jednoduchý. Stačí, ak si zákazníci cez stránku www.podporsvojpub.sk zakúpia poukaz vo vybranej hodnote do svojho obľúbeného podniku, ktorý budú môcť využiť po znovuotvorení prevádzok.Spoločnosť zároveň ponúkla svojim partnerom podporu orientovanú na správnu komunikáciu v online prostredí prostredníctvom edukatívno-informačného portálu http://horecaacademy.heineken.sk . Cez platformu Partner HEINEKEN tiež aktuálne informuje partnerov o situácii okolo COVID-19 a poskytuje online podporu a konzultácie.Uľahčiť situáciu HORECA prevádzkam má aj individuálna ponuka odloženia splatnosti faktúr či podpora dopredaja produktových zásob. "Našim partnerom sme ponúkli možnosť dopredať zásoby narazených sudov a tankov a to tým, že im poskytneme prázdne 1,5l PET fľaše, do ktorých môžu čapovať pivo. Prvoradé pre nás je, aby sa zachovala kvalita a chuť piva," priblížil Rene Kruijt. "Taktiež naše opatrenia počítajú s možnosťou individuálnej podpory balených produktov pre prevádzky s orientáciou na rozvoz jedla v kombinácii s pivom alebo radlerom. V tomto smere sú plne k dispozícii naši obchodní zástupcovia. Rovnako otvorení sme debate o odklade splatnosti faktúr a individuálnemu nastaveniu podľa situácie v jednotlivých prevádzkach."V prípade, že HORECA prevádzky vlastnia nenarazené sudy, prípadne sudy, ktoré v tomto období exspirujú, majú nárok na plnohodnotnú kompenzáciu. "Uvedomujeme si, že prevádzky majú zrejme v skladoch zásoby a takisto je potrebné zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o výčapné zariadenie. V našich opatreniach sme mysleli aj na podobné situácie, ktoré vieme priebežne vyriešiť a byť v nich nápomocní," uistil generálny riaditeľ.HEINEKEN Slovensko pristupuje plošne aj k odbornej konzervácii výčapných zariadení s cieľom maximálnej ochrany týchto zariadení a následného bezproblémového štartu. Vzhľadom na aktuálne opatrenia HEINEKEN Slovensko ponúkol prevádzkam aj možnosť zapožičania mobilného výčapného zariadenia. V prípade nejasností v otázkach legislatívy či technickej podpory je možné využiť potrebné konzultácie so zástupcami pivovarníckej spoločnosti.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v aktuálnej situácii vníma čiastočný presun konzumentov zo segmentu HORECA do retailu. "Čím neskôr sa obmedzenia uvoľnia, tým väčší to bude mať dopad na počet znovuotvorených prevádzok. Prijatými opatreniami preto chceme pomôcť vrátiť HORECE život minimálne na tej úrovni, aká bola pred vypuknutím krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19. Táto situácia priniesla mimoriadne náročné časy pre všetky reštaurácie, bary či kaviarne, a preto chceme prispieť k tomu, aby svoje dvere nemuseli zatvoriť natrvalo," uzavrel generálny riaditeľ lídra na slovenskom pivnom trhu.Informačný servis