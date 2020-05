Svadby, birmovky a prvé sväté prijímanie dostali zelenú. Platia však rozostupy a spev sa neodporúča

Seniori budú mať vlastné bohoslužby

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pitie z jednej nádoby je zakázané

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Od stredy 6. mája od 06:00 sa podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR môžu konať bohoslužby, vysluhovať prvé sväté prijímania, sviatosti birmovania a sobášne obrady, vrátane civilných. Uvedené je možné iba za dodržania viacerých prísnych podmienok stanovených ÚVZ SR.Počas bohoslužieb sa napríklad nesmú podávať ruky, je potrebné zabezpečiť rozostupy medzi veriacimi a odporúča sa tiež uprednostniť recitovanú formu liturgie pred spevmi. Agentúru SITA o tom informovala Dáša Račková z úradu.Vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode do kostola alebo na matričný úrad si ľudia budú musieť aplikovať dezinfekciu na ruky alebo nasadiť jednorazové rukavice. Taktiež sa musí zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne dva metre.Ak je to možné, pri zohľadnení tradície cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, odporúča ÚVZ uprednostniť recitovanú formu pred spevmi. Kašlať a kýchať by mali zúčastnení do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu.Z obradov je nutné úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. ÚVZ nariaďuje, aby sa v nedeľu osobitne usporadúvali bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.Použité bohoslužobné a iné predmety sa musia dezinfikovať. Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ sa musí striktne striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nesmú sa používať obrady pitia z jednej nádoby.Ruky sa počas bohoslužieb nesmú podávať. Znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je nutné odstrániť nádoby s vodou, napríklad sväteničky. Vykonávať sa má častá dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.Tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov dva metre okrem členov spoločnej domácnosti. Pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň dva metre a zabrániť zhlukovaniu.