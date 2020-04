HEINEKEN Slovensko so značkou Zlatý Bažant podporujú HORECU, umenie aj lekárov

Podpora pre HORECA segment

Kultúra bude žiť aj vďaka značke Zlatý Bažant

Pomoc ľuďom v prvej línii aj Hurbanovu

24.4.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť HEINEKEN minulý týždeň oficiálne ohlásila výraznú pomoc na globálnej úrovni. V nadväznosti na výzvu Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca venovala 15 miliónov Eur na pomoc v boji so šíriacim sa ochorením COVID-19 pre najzraniteľnejších ľudí v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Pivovarnícka spoločnosť sa zároveň angažuje aj na lokálnej úrovni formou rôznych podporných projektov v rámci jednotlivých štátov, výnimkou nie je ani Slovensko."Súčasné dni nám ukazujú, že vzájomná pomoc, podpora a súdržnosť sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Sme radi, že môžeme aktívne prispieť k zmierneniu tejto náročnej situácie, ktorej všetci spoločne čelíme. Keďže sme súčasťou potravinárskeho priemyslu, ponúkli sme ľuďom v prvej línii pitný režim z portfólia našich produktov Zlatý Bažant 0,0%. Zároveň sme sa zapojili do iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Naša pozornosť sa rovnako tak upriamuje smerom k domovu nášho pivovaru, Hurbanovu, ako aj k odvetviu HORECA, ktoré dnes zažíva neľahké obdobie. Všade tam je potrebná pomoc a my sme radi, že ju môžeme poskytnúť," uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko.Negatívny dopad súčasnej situácie výrazne pociťuje aj odvetvie HORECA, keďže prevádzky sú od polovice marca až do odvolania zatvorené. Zmierniť dopady súčasných obmedzení a zamedziť zanikaniu prevádzok má za cieľ iniciatíva, ktorú sa podarilo spustiť ešte pred Veľkou nocou pod záštitou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Jedným z jej zakladajúcich členov je aj HEINEKEN Slovensko. "Podniky sa môžu registrovať prostredníctvom internetovej stránky podporsvojpub.sk . Zákazníci môžu následne podporiť svoj obľúbený podnik zakúpením poukazu na budúcu konzumáciu, ktorý si budú môcť uplatniť po opätovnom otvorení prevádzok. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť finančnú likviditu HORECA prevádzok počas tohto neľahkého obdobia a vytvoriť nové príležitosti pre návštevy podnikov po ich znovuotvorení," vysvetľuje Helena Windisch. Viac informácií o iniciatíve nájdete na stránke www.podporsvojpub.sk Značka Zlatý Bažant, vlajková loď spoločnosti HEINEKEN Slovensko, je veľkým fanúšikom kultúry a umenia, dlhoročne ho podporuje a prináša širokému publiku. A pokračuje i v týchto náročných časoch, tentokrát ako generálny partner originálneho online festivalu Plody doby. Vystúpenia známych slovenských hudobníkov vo vysokej kvalite si bude môcť vďaka značke Zlatý Bažant zdarma vychutnať každý priamo v pohodlí svojho domova. Projekt má za cieľ pomôcť slovenským umelcom v neľahkých časoch. Pre mnohých umelcov, organizátorov podujatí, či kultúrne centrá znamená totiž zrušenie podujatí existenčný problém, s ktorým sa budú musieť vyrovnať. K značke Zlatý Bažant sa môže pridať každý, kto dobrovoľným príspevkom počas koncertu umelcov podporí a pomôže im preklenúť toto ťažké obdobie. Viac informácií nájdete na stránke www.plodydoby.sk Značka Zlatý Bažant, sa rozhodla poďakovať tým z nás, ktorí sa namiesto pohodlia a bezpečia svojich domov, rozhodli pomáhať druhým. Zdravotníckemu personálu v "červených zónach" v nemocniciach a vodičom MHD v Bratislave venovala značka pitný režim v podobe produktov Zlatý Bažant 0,0% a Zlatý Bažant Radler 0,0%.Zlatý Bažant sa zároveň formou finančného príspevku zapojil do iniciatívy "Kto pomôže Slovensku". Financie budú použité na nákup dezinfektora vzduchu, ktorý chráni zdravie lekárov aj pacientov v nemocnici.Okrem toho je HEINEKEN Slovensko pripravený dodať nemocniciam preformy zo svojich PET fliaš, ktoré sa dajú využiť na uskladnenie odobratých vzoriek pacientom s podozrením na ochorenie COVID-19.Líder na slovenskom pivnom trhu nezabudol ani na domov svojho pivovaru a ikonickej značky Zlatý Bažant – mesto Hurbanovo, ktorému v prvej fáze pomoci zabezpečil nevyhnutné ochranné rúška. Snaženie o aktívnu pomoc tým ale nekončí. Spoločnosť komunikuje s mestom o ich potrebách a aktuálne je v štádiu riešenia ďalšia materiálna pomoc.Informačný servis