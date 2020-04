NAKA zasahovala vo Veľkom Krtíši, zadržala dvoch mužov pre vydieranie súdnej exekútorky

Vydierali chránenú osobu

Obvinení porušili aj domovú slobodu

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra uskutočnila vo Veľkom Krtíši policajnú akciu s krycím názvom Pepo, ktorej cieľom bolo zadržať osobu podozrivú z vydierania súdnej exekútorky. Ako ďalej Policajný zbor SR informuje na sociálnej sieti, z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania následne obvinili zadržaného A. S. a takisto druhú osobu J. K.„Za organizátora je považovaný práve zadržaný A. S., ktorý mal vydieranie exekútorky zosnovať, prípadne riadiť. Exekútorka je podľa zákona považovaná za chránenú osobu, čím si obaja v prípade dokázania viny môžu priťažiť a to aj tým, že mali konať z osobitného motívu," informuje polícia.Dôvodom vydierania podľa polície bolo, že exekútorka voči obvineným viedla viacero exekúcií. „Vydieraním zrejme chceli dosiahnuť, aby ich výkon zastavila. V rokoch 2017 až 2019 dostávala rôzne výhražné listy, čo ju ale nezastavilo. Nezastavili sa však ani vydierači a podpálili jej chatu. Tú našťastie hasiči veľmi rýchlo uhasili. Ak by sa požiar rozšíril, hrozila značná škoda niekoľko desiatok tisíc eur," informuje polícia.Popri obvinení z vydierania čelí dvojica aj obvineniu zo zločinu porušovania domovej slobody závažnejším spôsobom, z osobitného motívu a voči chránenej osobe.„Za porušovanie domovej slobody hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov, za vydieranie 10 až 12," pripomína polícia.Polícia dodala, že vyšetrovateľ podá podnet na vzatie obvineného A. S. do väzby. Obvinený J. K. bude stíhaný na slobode.