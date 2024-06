Helena Vondráčková vydáva album najväčších hitov

Speváčka, tanečnica a herečka Helena Vondráčková vydáva pri príležitosti narodeninového galakoncertu Helena 77 v pražskej O2 aréne album Dlouhá noc (Dance Hits Collection)/produced by Mark Voss.





Album tanečných úprav najväčších hitov Heleny Vondráčkovej vytvoril spolu so speváckou legendou jeden z najvyhľadávanejších producentov tanečnej hudby česko-slovenskej scény Mark Voss. "S Markom sme sa spoznali síce len nedávno, o to intenzívnejšia bola naša spolupráca. Bolo fajn pozorovať, ako piesne, ktoré spievam vlastne už desaťročia, dostávajú novú tvár," uvádza k stretnutiu s producentom speváčka.Najnezabudnuteľnejšie a najžiadanejšie Helenine piesne dostali novú podobu v štýle EDM (Electronic Dance Music). "Akoby sa piesne objavili v inom svetle a mali inú energiu. Marek pristúpil k pôvodným nahrávkam síce s úctou, ale bez predsudkov a ponúka na ne nový pohľad," hovorí Vondráčková.Etablovaný producent Mark Voss nedávno bodoval v českých rádiových hitparádach s remixom hitu V dolinách speváka Karola Duchoňa a prišiel aj s prerábkou piesne Arabela od Dary Rolins. Tentoraz stál pred úlohou nahrať celý album."Každopádne to bola obrovská výzva, ale aj zodpovednosť môcť si siahnuť na tie najväčšie hity speváckej legendy, akou je práve Helenka. Nebolo to jednoduché, priznám sa, pretože som k dielu pristupoval ako k remixom, ale snažil som sa vytvoriť nové tanečné verzie. Práca s Helenou v štúdiu bola neuveriteľne profesionálna, ale aj zábavná a inšpiratívna. Občas som mal pocit, že už máme pár albumov za sebou," doplnil Mark Voss.Helena Vondráčková tento rok oslavuje 60 rokov na scéne. Okrem turné po Čechách a na Slovensku nedávno otvorila mimoriadnu výstavu v Galérii Tancujúci dom v Prahe s viac ako 300 exponátmi nazhromaždenými za celú svoju kariéru a podrobne mapujúcimi šesť dekád, počas ktorých speváčka teší svoje publikum. Pilotným singlom projektu je pieseň Sladké mámení, známa z filmovej komédie storočia S tebou ma baví svet.