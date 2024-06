Slovensko má za sebou kultúrny úspech, animovaný film bol ocenený prestížnou cenou na Medzinárodnom festivale v Annecy

Film s humorom a nadsádzkou

Premiéra na festivale Fest Anča

23.6.2024 (SITA.sk) - Slovenský animovaný film bol ocenený prestížnou cenou na Medzinárodnom festivale animovaných filmov vo francúzskom Annecy. Krátky animovaný filmz dielne Martina Smatanu a Veroniky Zacharovej si odniesol cenu Prix Jeune Public.Ako informoval režisér a producent Martin Smatana, film sa na Annecy International Animation Film Festival, teda najväčší a najvýznamnejší svetový festival animovaných filmov, prebojoval spomedzi takmer 3 300 prihlásených diel zo 108 štátov. Krátka animovaná komédia vznikla v koprodukcii troch štátov, a to Slovenska, Česka a Francúzska.Vznikla kombináciou objektovej stop-motion animácie a kreslenej animácie. Jej tvorcovia na nej pracovali od roku 2019, keď dokončili svoj absolventský film Šarkan na pražskej FAMU. Ten získal v danom roku v Annecy rovnaké ocenenie ako Ahoj leto.„Film s humorom a nadsádzkou sleduje zážitky štvorčlennej rodiny, ktorá si vysnívala najlepšiu letnú dovolenku pri mori. Namiesto toho ich však čaká séria nepredvídateľných udalostí, vďaka ktorým zisťujú, v čom spočíva krása ich výletu. Film predstavuje hravú a vďaka absencii dialógov medzinárodne zrozumiteľnú animovanú tvorbu pre detského a rodinného diváka, ktorému zábavnou formou sprostredkováva význam cestovania – spoznávanie nových krajín a nevyhnutnosť rodinnej súdržnosti pri výpravách do neznáma,“ priblížil Smatana ocenené dielo.Animovanú komédiu Ahoj leto divákom v slovenskej premiére predstavia na Medzinárodnom festivale animovaných filmov Fest Anča v Žiline, a to 28. júna. Zápoliť bude v dvoch súťažných kategóriách, Short Films Competition a Slovak Competition. Bojovať bude, okrem iného, o možnosť uchádzať sa o kvalifikáciu na Oscara.„Fest Anča sa totiž minulý rok stala prvým slovenským filmovým festivalom s prestížnym štatútom Academy Awards Qualifying Festival, čo znamená, že dva krátke filmy ocenené Anča Award môžu súťažiť v kategórii krátkych filmov na 96. ročníku Academy Awards,“ uviedol Smatana.