Helfest premení prírodné kúpalisko v Prešove na dejisko divokej párty

28.8.2023 (SITA.sk) - Helfest , ktorý svoju premiéru zažije už 2. septembra 2023, má na svedomí veselá partička z kapely Heľenine Oči , ktorá sa podujala týmto spôsobom oslavovať svoje výročie pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne.V areáli prešovskej Delne sa tak v prvú septembrovú sobotu rozozvučia dve veľké a štyri menšie pódiá, na ktorých sa od poobedňajších hodín postupne predstavia desiatky účinkujúcich. Ako to však bude pri toľkých pódiách fungovať?„Celý festival je koncipovaný spôsobom, že akonáhle skončí kapela na Motor-Car Stage, kde sa môžu návštevníci zabaviť na kapelách Heľenine Oči, Horkýže Slíže, Medial Banana, Slobodná Európa či Bijouterrier, zapína sa program na 5-tich ďalších stageoch,“ vysvetľuje organizátor podujatia, spevák kapely Heľenine Oči – Martin Mihalčín, ktorý návštevníkom pripravuje skutočne rozmanitý program.„Tu si už divák musí vybrať, na ktorého účinkujúceho sa pôjde pozrieť. Harley Stage je zameraný na worldmusic. Začneme záhoráckou úderkou Tusté Baletky, pokračujeme výbornou poľskou SKA skupinou Tabu. Na tomto pódiu uvidíte výborné zahraničné kapely N.O.H.A. a Zdob Si Zdub. Následne sme do line-upu tohto pódia zaradili rumunskú kapelu Dirty Shirt & Transylvanian Folkcore Orchestra. Tých je na pódiu 16 a je to teda riadna delostreľba rocku, metalu a worldmusic. Program na Harley Stage ukončí 3XIT Party pod taktovkou domácej DJ legendy Petra Migaša,“ predstavuje spevák ďalšie pódium väčších rozmerov.Ďalším pódiom je Green Stage, ktoré je prezentáciou hlavne domácich prešovských kapiel.„Výborné, čoraz známejšie kapely Hrdza, Malalata, BDHS, Akustika, Back2Love DJ Set, alebo nový projekt trombonistu a basáka Heľeniných Očí pod názvom Momentum & Lovetone. To všetko je lineup na Green Stage,“ približuje Mihalčín pódium, ktoré je tematicky venované ekologickej myšlienke.Hovorené slovo zaznie z JoJka Story Stage. „Diváci si budú môcť vychutnať reláciu TV Joj – Inkognito naživo. Okrem Vlada Voštinára poteší a zabaví návštevníkov Michal Hudák, Marián Čekovský, Juraj Šoko Tabaček a Tomáš Hudák. Pri tomto pódiu budú prebiehať autogramiády účinkujúcich a hercov zo seriálov TV Joj.V line-upe programu sa môžete tešiť na ostrieľanú dvojicu podcasterov Lužifčák, podcast Otca ti naháňam alebo Moja Muzika. Následne sa strhne na pódiu Bad Taste Party, kde budú znieť len tie “najhoršie hity”, predstavuje frontman Heľeniných Očí jediné pódium, z ktorého muzika zaznie až po polnoci.„Ďalším pódiom je Good Point Stage, ťahákom ktorého sú určite Ultrazvuk, Zveria, domáca hardcore legenda Saprophyte, či nové výborné kapely Pekelné Kone či IONS z Českej republiky. Program na pódiu ukončia čoraz obľúbenejší chlapci z 263 Party," opisuje Martin Mihalčín program ďalšieho stage-u, na ktorom vystúpia i raperi, ktorí s kapelou Heľenine Oči naspievali i hymnu festivalu – Helfest 2023. Live premiéra piesne však zaznie na Motor – Car stage, počas koncertu Heľenine Oči.Svijany Pub Stage bude počas celého dňa plný výbornej DJ hudby, ktorá návštevníkom spríjemní vychutnávanie si 21 druhov piva, z pivovarov Svijany, Rohozec a Primátor.„Takže sa vlastne jedná o taký pivný festival vo vnútri hudobného festivalu. Samozrejme, nebude chýbať ani tankové pivo. Program v tomto stane ukončí československá párty v podaní RadioGrooves,“ týmito slovami iste spevák Heľeniných Očí potešil nejedného milovníka zlatého moku.Vybrať si ten svoj program môže byť pre niekoľkých návštevníkov taká malá Sofiina voľba, pretože vystúpenia výborných kapiel a účinkujúcich budú prebiehať naraz.„Keďže však chceme dať ľuďom možnosť výberu vlastného programu, na našom festivale sme zvolili túto cestu. A dúfame, že si každý naplánuje svoj vysnívaný program,“ hovorí Martin Mihalčín O festival je, napriek tomu, že ide o pilotný ročník, mimoriadny záujem. „Veľmi sa tešíme podpore fanúšikov. Vyzerá to tak, že predaj ukončíme ešte pred začiatkom festivalu. Momentálne ostáva posledných 500 voľných vstupeniek," oznamuje organizátor podujatia.„V prípade úplného vypredania vstupeniek v predpredaji a teda, že na mieste už lístky nebude možné zakúpiť, budeme o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom sociálnych médií," dodáva spevák na záver. Posledné vstupenky sú tak dostupné v sieti