Odpočítavanie začína. Posledný prázdninový víkend poteší všetkých nadšencov letectva. Medzinárodné letecké dni SIAF 2023 prinesú bohatú nádielku leteckej i pozemnej techniky a tiež zábavno-vzdelávacie atrakcie pre deti. Organizátori sa spolu s hlavným programovým partnerom, Ministerstvom obrany SR, postarali o vznik nového projektu „Dynamický polygón“. Rezort obrany okrem toho divákom predvedie pozemnú techniku Ozbrojených síl SR či simuláciu priamych zásahov v teréne. Premávať bude aj historický vlak.



Vo vzduchu sa predvedú domáci aj zahraniční účastníci

Diváci sa môžu tešiť na kvalitný program českých a maďarských Gripenov, slovenského Blackhawku, Mi-17, ukážky nemeckého Eurofightera Typhoon a Airbusu A400M. Taliani posielajú na SIAF Eurofighter a Tornado, Holanďania stíhačky F-16. V letovej ukážke sa predvedie francúzsky Airbus A400M či chorvátski akrobati Krila Oluje. Oblohou sa taktiež budú vznášať parašutisti RAF Falcons z Veľkej Británie. Návštevníkov čaká aj rozlúčka so starými vojenskými vrtuľníkmi Mi-24/35, ktoré majú po 45-tich rokoch namierené na výsluhový dôchodok. Skvelú vzdušnú akrobaciu predvedú aj komerčné stálice Zoltán Veres, rakúska letka RED BULL z Hangára číslo 7 alebo slovenské lietadlá: Jozefa Pivarčiho na lietadle L-29 Delfín a skupinu štyroch lietadiel - Viper SD4.

Bohatý program bude aj na zemi

Pre priaznivcov akcie a dynamiky bude pripravená bohatá škála pozemných ukážok. Kolesové a pásové bojové vozidlá sa predvedú v novinke festivalu – polygóne, v rámci ktorého predstavia slovenskí vojaci svoju odbornú spôsobilosť a ukážky pozemnej techniky OS SR. Ďalšou ukážkou bude súčinnosť s Leteckým útvarom MV SR a útvarom osobitného určenia Prezídia policajného zboru SR.



„Na tohto ročných leteckých dňoch budú mať návštevníci možnosť vidieť ukážky policajnej práce, ktorú príslušníci Policajného zboru vykonajú za použitia automobilovej aj leteckej techniky. V tomto prípade pôjde o zákrok protiteroristickej jednotky (Lynx Commando) proti nebezpečnému ozbrojenému páchateľovi. Pre návštevníkov leteckých dní si polícia pripravila aj informačno-náborové stánky, v ktorých sa potenciálni záujemcovia o prácu v polícii dozvedia všetky dôležité informácie o možnostiach vstupu do Policajného zboru. Nielen pre najmenších tu budú policajní preventisti, ktorí hravou formou priblížia policajnú prácu a otestujú vedomosti, vďaka ktorým sa v budúcnosti budete môcť vyvarovať problémom so zákonom alebo nebezpečným život a zdravie ohrozujúcim situáciám,“ hovorí Petar Lazarov, riaditeľ Odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

Vzdušné sily OS SR predvedú leteckú techniku už v rámci otváracieho preletu. Uvidíme tiež vrtuľníky Mi-17, Blackhawk a výsadky parašutistov, veliteľstva Vzdušných síl OS SR a Síl pre špeciálne operácie. Na statike budú vystavené dopravné lietadlá, obrnený transportér či prenosný protilietadlový komplet IGLA 9K38. V dynamických ukážkach budeme so zatajeným dychom sledovať ukážky manévrovacích schopností vrtuľníka, ukážku postupu hasenia „BAMBI vakom“ v spolupráci s hasičskou jednotkou a tiež spoločnú ukážku UH-60M so Silami pre špeciálne operácie.



Najmenší účastníci si užijú množstvo edukatívno-zábavných aktivít

Vstup do detskej a rodinnej zóny bude aj tento rok bezplatný. Tešiť sa môžeme na vyfarbovanie omaľovánok, papierové bludisko, fotenie či maľovanie na tvár. Chýbať nebude zábavný šport cornhole, ktorý v súčasnosti zažíva najväčší boom v USA, no začína byť populárny aj v Európe. Slovenská firma Fusakle ponúkne na SIAF-e nejednu súťaž, napr. hod ponožkami do bubna práčky. Deti si budú môcť energiu vybiť aj na skákacích hradoch, prekážkových nafukovacích dráhach či šmykľavkách. Hravou formou si vyskúšame rôzne vzdelávacie programy v podaní školy Kid Genius. V neposlednom rade si budeme môcť oddýchnuť v chill out zóne.

Previezť sa môžete aj 80 ročným parným rušňom

Po oba dni Medzinárodných leteckých dní bude z bratislavskej hlavnej stanice vypravený mimoriadny historický vlak. Na jeho čele bude stáť rušeň 555.3008, a ten v tomto roku oslavuje 80. narodeniny. Rušeň bol vyrobený v roku 1943 v Škodových závodoch v Plzni ako jeden z niekoľko tisícovej výrobnej série tohto typu rušňa. Viac informácií o odchodoch a trase vlaku nájdete tu: Poďte na SIAF historickým vlakom | Medzinárodné letecké dni SIAF

Všetky potrebné informácie zverejňujeme na webe www.siaf.sk. Zoznam potvrdených účastníkov nájdete v sekcii Lietadlá. Nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Zľavnené vstupné si už dnes môžu návštevníci zakúpiť prostredníctvom predpredaj.sk alebo www.siaf.sk.