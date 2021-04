Helikoptéra Ingenuity má za sebou historicky prvý let na Marse, vzlietla až na druhý pokus (video)

Flotila marťanských dronov

Kúsok textilu na helikoptére

19.4.2021 - Experimentálna helikoptéra amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), takmer dvojkilogramová Ingenuity, v pondelok uskutočnila prvý poháňaný kontrolovaný let na inej planéte.Vrtuľník mal uskutočniť let na Marse vzdialenom 287 miliónov kilometrov už pred týždňom, no zabránila mu v tom softvérová chyba. Napokon sa to podarilo na druhý pokus, čo v operačnom stredisku vyvolalo mohutný potlesk, jasot a smiech prítomných.„Údaje výškomeru potvrdzujú, že Ingenuity vykonala svoj prvý let, vôbec prvý let poháňaný motorom na inej planéte,“ informoval Havard Grip, hlavný pilot vrtuľníka na Zemi.Celkovo je na Marse naplánovaných až päť letov. Tie by mali byť postupne čoraz ambicióznejšie.Ak budú úspešné, mohli by v nadchádzajúcich desaťročiach prispieť k vytvoreniu flotily marťanských dronov, ktorá bude realizovať letecké pohľady, prepravovať náklad či slúžiť astronautom na prieskumné účely. Prospešné by mohli byť aj na Zemi, napríklad v oblastiach vo vysokej nadmorskej výške.Keďže spomenutý okamih bol porovnateľný s prvým letom motorovým lietadlom bratov Wrightovcov, Ingenuity mala pri sebe kúsok z ich historického stroja.NASA už skôr odhalila, že na helikoptére je pripevnený kúsok textilu, veľký ako poštová známka, z ich prvého motorového lietadla Wright Flyer.Ingenuity priletela na Červenú planétu vo februári spolu s roverom Perseverance.