Pleseň na niektorých potravinách prekáža menej ako na iných, každopádne sú také, ktoré by sa nemali konzumovať ani v prípade, že sa plesnivá časť odstráni. Jednou z takýchto potravín je určite chlieb.

Väčšina plesní, ktoré sa objavujú na jedle a potravinách, je istým druhom huby. V závislosti od toho, o aký druh jedla ide, môže pleseň „presakovať“ hlboko do jeho vnútra pomocou hýfy.

Aj na pohotovosť

Väčšina húb používa hýfy ako hlavný spôsob vegetatívneho rastu, vďaka nim sa vie ľahko šíriť hlavne v „mäkkých“ jedlách, akým je aj chlieb. Niektoré plesne ľudia jesť môžu, ako napríklad plesnivé syry.

Existuje však aj mnoho ďalších plesní, ktoré sa jesť určite neodporúča. Ak takúto pleseň alebo jej hýfy človek skonzumuje, môže sa dostať aj do nemocnice či na pohotovosť.

Preto je dôležité nespoliehať sa pri plesnivom chlebe len na vlastné oči. To, že sa odstráni viditeľná pleseň ešte neznamená, že už tam žiadna nie je, ako upozorňuje portál IFL Science.

Viditeľná pleseň

Viditeľná pleseň, často zelený povlak, iba naznačuje, že huba sa už dostala do reprodukčného štádia, a tak „vysiela“ spóry, ktoré sa však rýchlo začnú prepracovávať k zvyšku chleba.

Je pravda, že na chlebe môžu byť aj benígne, teda neškodné druhy plesní, avšak zistiť rozdiel medzi „dobrou“ a „zlou“ plesňou je takmer nemožné. Presvedčili sa o tom už viacerí.

Business Insider napríklad informoval o staršom manželskom páre, ktorý po zjedení plesnivej polievky musel byť prevezený do nemocnice so svalovou triaškou. Spôsobili im to mykotoxíny.

Mykotoxíny

Mykotoxín produkujú organizmy hubovej ríše, tento toxín je schopný spôsobiť u ľudí či zvierat závažné ochorenia či dokonca smrť.

„Účinky niektorých potravinových mykotoxínov sú akútne a príznaky vážneho ochorenia sa objavujú rýchlo po konzumácii,“ upozorňuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojej webovej stránke.

Iné mykotoxíny môžu mať aj dlhodobé účinky na zdravie, napríklad spôsobiť rakovinu či oslabiť imunitu. Vedci objavili už niekoľko stotisíc rôznych mykotoxínov, závažné účinky na ľudské zdravie má asi 12 z nich.