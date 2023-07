HELL ENERGY vyvinul prvý energetický nápoj na svete pomocou umelej inteligencie

3.7.2023 (SITA.sk) -Ako celý proces prebiehal? AI na začiatku digitalizovala 3 príchute pomocou technológie jednej New York-skej spoločnosti. Každú príchuť zanalyzovala a "ochutnala", pričom využila prediktívnu inteligenciu na výber víťaznej chuti.. Je to po prvý krát, čo umelá inteligencia uskutočnila takýto sofistikovaný proces vývoja produktov v sektore energetických nápojov.Recept je prísne dôverný a je uložený v počítači maďarskej továrne HELL ENERGY, vybavenom pokročilými bezpečnostnými prvkami. Dizajn miestnosti, v ktorej je PC umiestnený, bol tiež vyvinutý umelou inteligenciou. Pre zaujímavosť, kópia receptu je bezpečne uložená aj v trezore vo Švajčiarsku.Nie je prekvapením, že obal nového energetického nápoja je tiež navrhnutý umelou inteligenciou. Plechovka odzrkadľuje najnovšie trendy a vyžaruje mladistvú a chladivú atmosféru.Nový produkt "HELL A.I." je skutočne výsledkom mimoriadneho a jedinečného procesu, ktorý sa na svete doteraz ešte neuskutočnil. Potvrdzujú to aj spätné väzby počas slepých degustácií od zamestnancov spoločnosti HELL ENERGY, ktorým tento nápoj nesmierne chutil.Umelá inteligencia tak dnes predstavuje obrovskú perspektívu v oblasti vývoja produktov. Prekračuje tak predtým nepredstaviteľné hranice a uvádza novú éru potravinárskeho priemyslu. Vďaka svojim schopnostiam dokáže rýchlo triediť a analyzovať obrovské množstvo internetových dát v priebehu niekoľkých minút alebo sekúnd, čím drasticky skracuje vývojový cyklus produktu z 1 až 2 rokov (alebo v najlepšom prípade pol roka) len na 1 mesiac.Nový produkt sa vyrába v jednom z najmodernejších zariadení na výrobu nápojov v Európe, a od leta 2023 bude dostupný vo viac ako 60 krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc.Informačný servis