Umelá inteligencia pomáha pri výbere práce aj na Slovensku

Modifikácia pracovných pozícií

Treba sa oslobodiť od stereotypov

3.7.2023 - Nástup umelej inteligencie vzbudzuje v mnohých ľuďoch obavy, nové technológie však môžu byť aj veľmi prospešné. Umelá inteligencia dokáže napríklad pomôcť s výberom vhodnej pracovnej pozície, aj pripraviť na pracovný pohovor. Túto možnosť majú aj uchádzači o zamestnanie na Slovensku.Odborníci nepredpokladajú, že by umelá inteligencia mohla v oblasti ľudských zdrojov úplne nahradiť človeka, aj v tejto oblasti dokáže veľmi pomôcť so zefektívnením rutinných procesov. V tlačovej správe o tom informovala personálna agentúra Grafton Vplyvom technológií sa modifikujú pracovné pozície na pracovnom trhu. Ich niekdajšie definície prestávajú platiť, sú potrebné nové zručnosti a vznikajú nové typy pracovných činností.„Zorientovať sa v novinkách nie je jednoduché a pre tých, ktorí si v tomto období hľadajú zamestnanie, môže byť aktuálna situácia stresujúca. Dané okolnosti pritom možno vnímať aj ako príležitosť pracovať na zaujímavejších úlohách a spôsobom, ktorý nám bude viac vyhovovať, treba sa však oslobodiť od vžitých stereotypov,“ tvrdí marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Jitka Součková.Škatuľkovanie uchádzačov o prácu do určitej pracovnej pozície môže spôsobiť, že prehliadnu inak nazvanú či novovzniknutú pozíciu, ktorá by vzhľadom na ich schopnosti a vedomosti mohla byť pre nich vhodnejšia.„Na druhej strane mnohí, ktorí uvažujú o zmene zamestnania, dnes nemajú jasnú predstavu o tom, aké by mohlo byť ich ďalšie smerovanie. V oboch spomínaných prípadoch môže byť nápomocná umelá inteligencia, a to v správnom nastavení pri hľadaní práce,“ približuje Součková.