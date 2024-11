Helloween pracujú na nástupcovi svojho albumu a ohlasujú výročné svetové turné. Prídu aj na Slovensko

Helloween 40 Years Anniversary Tour - 2025

Veľmi špeciány hosť: Beast In Black





17. október – Luxemburg, Rockhal

18. október – Tilburg, 013

20. október – Londýn, Eventim Apollo

22. október – Paríž, Le Zénith

24. október – Praha, O2 Arena

25. október – Zvolen, Tiposbet Arena, Slovensko

26. október – Budapešť, Papp Laszlo Arena

28. október – Katovice, Spodek

31. október – Bochum, Ruhrcongress



1. november – Hamburg, Barclays Arena

3. november – Oslo, Sentrum Scene

4. november – Oslo, Sentrum Scene

6. november – Helsinki, Ice Hall

8. november – Göteborg, Partille Arena

13. november – Lisabon, Campo Pequeno

15. november – Madrid, La Cubierta des Leganés

19. november – Miláno, Forum

20. november – Zürich, The Hall

22. november – Štutgart, Schleyerhalle

12.11.2024 (SITA.sk) - Bol to hit roku 2021: legendárna metalová kapela sa v sedemčlennej zostave vrátila so svojou šestnástou nahrávkou, rovnomenným albumom "Helloween" a spôsobila globálne metalové zemetrasenie. Album sa poľahky dostal na prvé miesto v rebríčkoch vo viacerých krajinách a fanúšikovia aj novinári ho freneticky oslavovali.Triumfálny pochod pokračoval naživo počas celého ročníka 2022/2023 so 60 emotívnymi koncertmi v 30 krajinách a dokonale naplnil všetky očakávania.Medzi inými na koncertoch v Los Angeles, New Yorku, na festivale "Monsters of Rock" v Južnej Amerike, ako headliner na Wacken Open Air, ako aj na prvý krát vypredanom koncerte v legendárnom Budokane v Tokiu, kde tiekli slzy radosti viac ako 800-tisíc fanúšikom a opätovne zlúčeným členom kapely - čo môžete zažiť na živom CD/Blu-ray/DVD "Live at Budokan", ktoré vyjde 13. decembra 2024.S týmito vrcholmi mieria Helloween do svojho jubilejného roku, v ktorom oslavujú 40 rokov histórie kapely a metalu.Zatiaľ čo Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner a Dani Löble intenzívne pracujú na nástupcovi svojho senzačného reunion albumu, ohlasujú zároveň aj Anniversary Tour (Výročné turné) v superlatívoch.Basgitarista a zakladajúci člen Markus Grosskopf vysvetľuje: "Vymysleli sme pre fanúšikov niekoľko skvelých prekvapení. Okrem úplne nových piesní, ktoré zahráme naživo prvýkrát, zahráme aj skladby z histórie kapely, ktoré ste naživo už veľmi dlho alebo dokonca nikdy nepočuli. Vystúpenia budú pre nás všetkých fantastickým zážitkom!"Frontman Andi Deris dodáva: "Veľmi nás baví tvorivá práca v štúdiu a verím, že album sa stane absolútnou špičkou – ale nič sa nevyrovná živému koncertu Helloween: Energia nášho publika je jednoducho neopísateľná a my sa nemôžeme dočkať, kedy to s našimi fanúšikmi konečne vytočíme na plné obrátky. Nadchádzajúce turné bude väčšie, lepšie a pôsobivejšie ako kedykoľvek predtým."Koncerty odštartujú 17. októbra 2025 v Luxemburgu a počas šiestich týždňov prenesú Helloween do celej Európy. Okrem úplne nových skladieb ich stále nepomenovanej novej dlhotrvajúcej dosky si so sebou privezú Beast In Black z Fínska ako svojho "veľmi špeciálneho hosťa" – a to zaručuje metalovú párty, ktorá bude mimo tohto sveta. Na ňu Vás pozývajú na Slovensku do Zvolena do Tiposbet arény 25. októbra 2025. Vstupenky na tento jedinečný koncert si môžete kúpiť v sieti predpredaj.sk..Rok 2026 sa začne dátumami v Ázii, Južnej a Severnej Amerike, a potom nemeckí veľvyslanci metalu č. 1 dorazia na najväčšie európske festivaly v lete 2026.