November v znamení City Sounds: RY X, Candy Dulfer a ďalší skvelí umelci v Bratislave

13.11.2024 (SITA.sk) - City Sounds Festival prináša do Bratislavy v novembri pestrý mix žánrov, ktorý osloví fanúšikov od jemného indie, cez moderný jazz až po funky. Návštevníci sa môžu tešiť na výnimočné mená svetovej hudobnej scény vrátane austrálskeho speváka RY X, jazzových legiend CrossCurrents Trio, a legendárnej saxofonistky Candy Dulfer. Festival poskytne priestor aj slovenským talentom, čím dokazuje svoju dlhoročnú snahu prepájať svetovú hudbu s lokálnou scénou, a vytvárať tak neopakovateľné koncertné zážitky. Kompletný program festivalu a vstupenky sú k dispozícii na www.citysounds.sk Projekt City Sounds Festival na Slovensko už viac ako 10 rokov prináša koncerty svetových hudobných hviezd a hudobníkov. Na tohtoročný november organizátori pripravili tri koncertné večery:austrálsky spevák a skladateľ RY X, novozélenský hudobníkštyri skvelé koncerty:svetoznáma saxofonistkaAustrálsky spevák a skladateľ, známy svojím emotívnym prejavom a atmosférickým zvukom, vystúpi 15. novembra v Bratislave. Fanúšikovia sa môžu tešiť na jedinečnú kombináciu jemných vokálov, introspektívnych textov a podmanivých melódií, ktoré si získali obdiv po celom svete. RY X, ktorého tvorba presahuje hranice žánrov, sľubuje nezabudnuteľný zážitok pre všetkých milovníkov hlbokej a intímnej hudby. Predskokanom jeho bratislavského koncertu bude, multiinštrumentalista a producent z Nového Zélandu, ktorý už v šiestich rokoch zasvätil svoj život hudbe a svoje skladby tvorí z inšpirácie prírodou i hĺbkou ľudských emócií.Hlavným lákadlom sobotného večera 16. novembra bude koncert, ktoré je zložené z hviezdneho kontrabasistku, saxofonistu, ktorý je považovaný za jedného z najväčších saxofonistov svojej generácie a uznávaného amerického bubeníka, ktorý je viacnásobným držiteľom Grammy a známy so svojim inovatívnym rytmickým štýlom. Marcus Gilmore počas bratislavského koncertu nahradí pôvodne avizovaného Zakira Hussaina, ktorý nepricestuje zo zdravotných dôvodov. Ďalším zahraničným hudobným hosťom festivalu je izraelská kapela Shaloshprinesie na pódium energiu a experimentálny prístup k hudbe. Napriek klasickému formátu jazzového tria (klavír, basa a bicie), sa im podarilo vytvoriť jedinečnú syntézu štýlov, ktoré siahajú od jazzu cez rock, elektroniku až po africkú a blízkovýchodnú hudbu.CrossCurents TrioShaloshV tento večer bude mať v koncertnej sále Slovenského rozhlasu pestré zastúpenie aj slovenská hudba - so svojim projektomvystúpi. Speváčkaje známa najmä vďaka svojmu debutovému albumu Manuša, ktorý priniesol nový život tradičným rómskym piesňam pôvodom zo Slovenska a strednej Európy. Júliu sprevádza cimbalová muzika zložená z výnimočných rómskych hudobníkov – Viliam Didiáš (husle), František Reiner (cimbal), Vojtech Botoš (viola) , Jancsi Rigo (kontrabas) a host Zsolt Varady (gitara). Druhým slovenským zástupcom bude projekt. Gitarista Peter Palaj je jedným z predstaviteľov mladšej slovenskej jazzovej generácie, v roku 2015 vyhral súťaž Nové tváre slovenského jazzu. V triu s ním vystúpi aj kontrabasista Juraj Kalász a bubeník Martin Kukučka.Júlia Kozáková ManušaPeter PalajCandy Dulfer, ktorá sa tentokrát predstaví v rámci svojho svetového turné We Funk Harder Tour 2024. Táto fenomenálna hudobníčka bude koncertovaťv bratislavskom MMC klube. Candy Dulfer je už desaťročia uznávanou postavou na svetovej hudobnej scéne. Jej virtuózne ovládanie saxofónu a osobitý štýl kombinujúci jazz, funk a pop si vyslúžili chválu kritikov a milióny fanúšikov po celom svete. Už jej debutový album Saxuality, ktorý získal nomináciu na Grammy, ju katapultoval na medzinárodnú scénu. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Lily Was Here a For the Love of You, ktoré ju vyniesli na vrchol svetovej hudobnej scény. Candy je nielen virtuózka na saxofón, ale aj charizmatická performerka, ktorá každé svoje vystúpenie mení na výnimočný hudobný zážitok. O skvelú atmosféru pred jej koncertom sa postaráDJ, ktorý zabáva bratislavských fanúšikov už viac ako dvadsať rokov.Candy DulferKoncerty sú súčasťou popredného slovenského City Sounds festivalu, informácie a vstupenky sú k dispozícii na www.citysounds.sk . Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia Bratislava, Veľvyslanectvo Štátu Izrael na Slovensku a SOZA.Informačný servis